Video: Katarzyna Sławińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Huragan Florence wzbiera na sile. Synoptycy przewidują...

Legendarny huragan Katrina wcale nie był najsilniejszym jaki uderzył w wybrzeża USA. Doprowadził do śmierci niemal dwóch tysięcy osób i spowodował największe w historii straty, ale o wiele silniejsza była Rita, która dotarła nad Zatokę Meksykańska kilka tygodni później. To był najpotężniejszy żywioł jakie kiedykolwiek zarejestrowano w Ameryce Północnej. Gdy okazało się, że na jego drodze może znaleźć się czwarte największe miasto w USA, czyli Houston, zaczęła się największa ewakuacja w historii tego kraju. Cztery miliony ludzi musiały opuścić miasto w ciągu 24 godzin. Na szczęście wtedy synoptycy się pomyli i Rita nie tylko ominęła Houston, ale wszystkie większe miasta. Straty były minimalne. Od tamtej pory żaden huragan nie budził takiego niepokoju, a czasem nawet paniki, jak Florence. Już teraz zarządzono ewakuację półtora miliona mieszkańców Florydy, ale to może być dopiero początek. Jeśli prognozy okażą się trafne, to już za kilkanaście godzin Florence pokaże swoją siłę. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

»