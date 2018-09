Chciała przetrwać huragan w domu z siedmioma psami





Mieszkanka Karoliny Południowej nie była w stanie ewakuować się razem z siedmioma swoimi psami przed uderzeniem huraganu Florence. Pomogli jej obcy ludzie. Dzięki środkom ze zbiórki crowdfundingowej wynajęli samochód dostawczy, by mogła pojechać do rodziny.

Ewakuacja stacji telewizyjnej. "Wody jest coraz więcej" W New Bern,... czytaj dalej » Christine Meinhold mieszka w pobliżu Myrtle Beach we wschodniej części stanu Karolina Południowa. Kobieta chciała przetrwać uderzenie Florence w domu, razem ze swoimi siedmioma psami. Jak tłumaczyła w rozmowie z CNN, nie miała pieniędzy, by ewakuować siebie i zwierzęta. Obawiała się, że jej auto może zepsuć się w drodze.

- Kiedy uratowałam te psy, wzięłam na siebie odpowiedzialność za opiekę nad nimi do końca ich życia - powiedziała.

- Nie mogę ich porzucić - podkreślała. Jak mówiła, zabezpieczyła dom najlepiej jak mogła.

Meinhold uratowała psy przed powodzią po przejściu huraganu Matthew w 2016 roku.

- Jedna suczka była wychudzona. Możecie wyobrazić sobie moje zdziwienie, kiedy zabrałam ją do domu i okazało się, że jest w ciąży. Urodziła sześć szczeniaków - opowiadała kobieta.

Zbiórka na wynajem samochodu dostawczego

Po nagłośnieniu sytuacji przez CNN, Meinhold pomogli obcy ludzie. Dzięki zbiórce crowdfundingowej zebrali pieniądze na wynajęcie samochodu dostawczego, aby mogła dotrzeć do swojej rodziny w Tennessee.

Akcję zorganizowała dziennikarka lokalnego radia w Palm Springs Kate Zenna. Jak tłumaczyła, nie mogła pozwolić na to, żeby psy zginęły.

- Sama ruszyłam ratować psy po przejściu Katriny, nigdy nie zapomnę tego, co zobaczyłam. Żyję wśród wielu psów i zawsze mam plan - mówiła w rozmowie z CNN Zenna.



We have raised funds and an army of people. Christine is now in a Uhaul on her way to TN! @GianlucaMezzo@CNN@CBCNews@TheEllenShow@Oprah It's happening! These pups will be safe from Florence #florencehurricane#rescuepic.twitter.com/Ay1yGm66ZH — Kate Zenna (@katezenna) September 13, 2018





Huragan Florence

Huragan Florence dotarł do wybrzeży Karoliny Północnej i Karoliny Południowe w piątek o godzinie 7.15 lokalnego czasu (w Polsce o godzinie 13.15). Według informacji amerykańskiego Centrum Prognoz Meteorologicznych (Weather Prediction Center) na trasie huraganu mieszka około 10 milionów ludzi. W ostatnich kilku dniach ewakuowano 1,5 miliona z nich. W stanach Georgia, Karolina Północna, Karolina Południowa, Wirginia, Maryland oraz w Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy.

Żywioł, jeszcze jako huragan, zebrał śmiertelne żniwo. Nie żyje co najmniej pięć osób.