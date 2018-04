"Nadzieja jest w tym, że jest tak źle"

Video: Jakub Loska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

19.04.2018 | Angela Merkel i Emmanuel Macron zapowiadają...

Unia Europejska wciąż jeszcze składa się z 28 państw. Ale nikt nie ma wątpliwości, że po wyjściu Wielkiej Brytanii pozostanie tylko dwóch wielkich graczy - Niemcy i Francja. W czwartek doszło do spotkania, które może zdecydować o przyszłości całej wspólnoty. Emmanuel Macron przekonuje Niemcy, by poparły jego plan stworzenia osobnego budżetu i ministra finansów dla strefy euro oraz stworzenia unii bankowej. Angela Merkel nie jest do tego entuzjastycznie nastawiona, a za ważniejsze uważa wypracowanie wspólnej polityki zagranicznej i migracyjnej. Ale jeśli będą działać osobno, to mogą do niczego nie przekonać Donalda Trumpa, a w grę wchodzi umowa z Iranem. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS

