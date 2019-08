Mieli zakończyć protest, wrócili. Lotnisko w Hongkongu znów sparaliżowane

We wtorek rano czasu lokalnego wznowiło pracę lotnisko w Hongkongu, które dzień wcześniej zostało całkowicie zablokowane przez tysiące demonstrantów protestujących przeciwko brutalności policji. Po południu jednak zarząd portu lotniczego odwołał większość odlotów. Powodem było wznowienie antyrządowej manifestacji.

"Użycie przez protestujących radykalnych taktyk jest zrozumiałe, gdy rząd nie chce słuchać" Większość... czytaj dalej » Trwające od piątku protesty na lotnisku nasiliły się w związku z doniesieniami o brutalnych działaniach policji w czasie starć z demonstrantami na ulicach Hongkongu w niedzielę wieczorem. Następnego dnia po południu z powodu protestu odwołano ponad 300 lotów – podał hongkoński dziennik "South China Morning Post".

Demonstranci, którzy w poniedziałek całkowicie sparaliżowali pracę lotniska w Hongkongu, wieczorem tego dnia zaczęli je opuszczać, twierdząc, że osiągnęli już swój cel, którym było zakłócenie działalności portu. Wielu z nich wskazywało również na pogłoski, że policja planuje wysłanie na lotnisko oddziałów prewencyjnych.

We wtorek rano lotnisko wznowiło działalność, ale po południu znów przybyli na nie demonstranci.

Loty ponownie wstrzymane

Co najmniej tysiąc ubranych na czarno osób zasiadło na podłodze w hali przylotów, a setki innych blokowały terminal i stanowiska odpraw. Zarząd lotniska ogłosił wstrzymanie odpraw na wszystkie odloty od godz. 16.30 (godz. 10.30 czasu polskiego). Według publicznej stacji RTHK protest nie wpływa jak dotąd na zaplanowane na wtorek przyloty.

Źródło: PAP/EPA/LAUREL CHOR Protest na lotnisku w Hongkongu Demonstranci wznoszą hasła potępiające policję za brutalne ich zdaniem działania oraz domagają się sprawiedliwości dla osób, które odniosły obrażenia w czasie niedzielnych starć. Jednym ze sloganów jest "oko za oko", w nawiązaniu do sprawy młodej kobiety, która według demonstrantów została postrzelona przez policję w twarz rodzajem amunicji nieśmiercionośnej, w wyniku czego może stracić prawe oko.

Szefowa rządu Hongkongu: chcecie, żeby został rozbity na kawałki? Szefowa... czytaj dalej »

"Przepraszamy za niedogodności, walczymy o przyszłość naszego domu"

"SCMP" cytuje kilku zagranicznych pasażerów, rozgniewanych z powodu odwołania lotów. - Możecie walczyć ze swoim rządem, ale nie ze mną, rozumiecie? Chcę tylko wrócić do domu! (…) Nigdy więcej tu nie przyjedziemy - mówiła podróżna z Tajlandii, która wraz z rodziną utknęła na lotnisku, gdy ich poniedziałkowy wylot został anulowany z powodu protestów.

Według RTHK demonstranci apelowali do podróżnych, by "stali z Hongkongiem", a od czasu do czasu kierowali do nich okrzyk "przepraszamy". Na jednym ze zdjęć publikowanych w mediach społecznościowych widać dwoje uczestników demonstracji z transparentem o treści: "przepraszamy za niedogodności, walczymy o przyszłość naszego domu".

Port lotniczy w Hongkongu należy do największych w świecie. W ubiegłym roku obsłużył ponad 74 miliony pasażerów.

Źródło: PAP/EPA/LAUREL CHOR Lotnisko w Hongkongu zostało w poniedziałek zablokowane przez protestujących

Kontrowersyjny projekt ekstradycyjny

Protesty w Hongkongu. Znów użyto gazu łzawiącego Protestujący w... czytaj dalej » Trwające od wielu tygodni protesty pogrążyły Hongkong w najbardziej politycznym kryzysie od jego przyłączenie do ChRL w 1997 roku. Są one skierowane przeciwko lokalnym władzom i zgłoszonemu przez nią projektowi nowelizacji prawa, która umożliwiłaby między innymi ekstradycję do Chin kontynentalnych.

Miejscowe władze twierdzą, że zmiana przepisów jest konieczna, by ścigać ukrywających się w regionie zbiegłych przestępców.

Wielu mieszkańców uznaje jednak ten zawieszony obecnie projekt za zagrożenie dla praworządności, na której opiera się pozycja Hongkongu jako światowego centrum finansowego, i kolejny przejaw ograniczania autonomii tego specjalnego regionu administracyjnego ChRL przez rząd centralny w Pekinie.

Protesty przeciw ustawie i władzom

Pod presją wielkich demonstracji administracja bezterminowo zawiesiła prace nad projektem, ale nie wycofała go całkowicie, czego domagają się protestujący.

Ponadto żądają oni niezależnego śledztwa w sprawie brutalności policji w czasie jednego z czerwcowych protestów, dymisji szefowej hongkońskich władz Carrie Lam oraz powszechnych, demokratycznych wyborów jej następcy.

Chińskie rządowe biuro do spraw Hongkongu i Makau oceniło w poniedziałek, że w działaniach radykalnych protestujących w Hongkongu widoczne są "oznaki terroryzmu".

Rzecznik biura Yang Guang zapewnił przy tym o całkowitym poparciu rządu centralnego w Pekinie dla hongkońskich władz i tamtejszej policji oraz dla karania sprawców brutalnych przestępstw "żelazną ręką".

Źródło: PAP Protesty w Hongkongu w związku z planami zmian w prawie ekstradycyjnym