Hongkong szykuje się na "demonstracje sprzeciwu". Policja zabarykadowała ulice

Do kolejnych starć pomiędzy demonstrantami a policją doszło w Hongkongu w poniedziałek, w 22. rocznicę przyłączenia tej byłej brytyjskiej kolonii do Chin. Policja użyła gazu pieprzowego, według władz kilkunastu funkcjonariuszy trafiło do szpitala.

Z powodu deszczu i niespokojnej sytuacji na ulicach po raz pierwszy oficjalna rocznicowa ceremonia wciągnięcia flagi na maszt nie odbyła się na nabrzeżu, lecz wewnątrz centrum kongresowo-wystawienniczego w okolicy Wan Chai. W uroczystości uczestniczyła szefowa administracji Hongkongu Carrie Lam, która w przemówieniu zapowiedziała zmianę stylu pracy rządu.

Aktywiści zapowiadali, że postarają się zakłócić poranną ceremonię. W związku z tym policja postawiła wysokie bariery i zablokowała dostęp do placu, by uniemożliwić protestującym gromadzenie się w tym miejscu w nocy z niedzieli na poniedziałek.

Demonstrujący od trzech tygodni mieszkańcy Hongkongu domagają się wycofania wspieranego przez Pekin projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego, który umożliwiłby między innymi przekazywanie osób podejrzanych Chinom kontynentalnym. Wcześniej pod presją masowych demonstracji Lam ogłosiła bezterminowe zawieszenie prac nad projektem.

Starcia z policją przed rocznicowym marszem

Rocznica przekazania Hongkongu Chinom w 1997 roku tradycyjnie wiązała się z protestami, ale tym razem oczekuje się, że przyciągną one o wiele więcej uczestników z uwagi na powszechny sprzeciw Hongkończyków wobec propozycji zaostrzenia prawa ekstradycyjnego.

Przed poranną uroczystością wciągnięcia na maszt chińskiej flagi pomiędzy protestującymi a policją doszło do brutalnych starć. Policjanci użyli gazu pieprzowego. Według przekazanego mediom komunikatu władz demonstranci obrzucili funkcjonariuszy "przedmiotami z nieznanym płynem", w wyniku czego 13 z nich [policjantów - przyp. red.] trafiło do szpitala. Dziennik "South China Morning Post" podał, że nieznana substancja to prawdopodobnie środki do udrożniania rur.

Policja zaapelowała do mieszkańców, by ze względu na "chaotyczną sytuację" nie udawali się na razie do Wan Chai, ani do Admiralty, gdzie mieszczą się budynki lokalnego rządu i parlamentu.

Na poniedziałkowe popołudnie zapowiedziano rocznicowy marsz demokratyczny, który według obserwatorów może być w tym roku wyjątkowo duży. Wśród postulatów będzie wycofanie projektu nowelizacji prawa ekstradycyjnego, wypuszczenie osób zatrzymanych za udział w demonstracjach oraz rezygnację władz z używania słowa "zamieszki" dla określenia protestów i starć z policją z 12 czerwca.

Źródło: PAP/EPA/JEROME FAVRE Policja w Hongkongu zablokowała drogi przed poniedziałkowymi protestami

Masowe protesty w Hongkongu

Poniedziałkowy protest jest trzecim w ciągu trzech tygodni. Poprzednie biły frekwencyjne rekordy.

Według organizatorów w marszu przeciw ekstradycji do Chin kontynentalnych 16 czerwca wzięło udział prawie 2 mln osób, czyli mniej więcej jeden na czterech Hongkończyków. W starciach z 12 czerwca policja użyła przeciwko protestującym gazu łzawiącego, gumowych kul i pałek. Rannych zostało co najmniej 81 osób.



Zawieszony projekt zakłada umożliwienie ekstradycji osób podejrzanych o przestępstwa do krajów i regionów, z którymi Hongkong nie ma obecnie podpisanych umów ekstradycyjnych, w tym do Chin kontynentalnych. Przewiduje też możliwość zamrażania i konfiskaty aktywów na wniosek organów ścigania ChRL. Dotyczyłoby to zarówno mieszkańców Hongkongu, jak i przebywających w tym mieście obywateli Chin i obcokrajowców.



Rząd Hongkongu utrzymuje, że zmiana jest konieczna, by załatać luki prawne, umożliwiające zbiegłym kryminalistom ukrywanie się w regionie. Wielu sądzi jednak, że zagraża ona praworządności, na której opiera się pozycja Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego.

Źródło: PAP Protesty w Hongkongu w związku z planami zmian w prawie ekstradycyjnym