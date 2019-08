Kanada ostrzega przed podróżami do Chin

Kanadyjski konsulat w Hongkongu zawiesił służbowe podróże swojego lokalnego personelu do Chin kontynentalnych – poinformowała placówka w piątek, dwa tygodnie po zatrzymaniu pracownika brytyjskiego konsulatu w Hongkongu przez chińską policję. Rząd Justina Trudeau ostrzegł swoich obywateli przed podróżami do tego kraju. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo podczas wizyty w Ottawie zapewnił, że USA będą wspierać Kanadę w sprawie uwolnienia dwóch jej obywateli aresztowanych w Chinach.

Chiny znalazły się wśród krajów, przed podróżami do których przestrzega swych obywateli rząd kanadyjski. Na stronie internetowej dla podróżujących władze Kanady zalecają wyjeżdżającym do Chin zachowanie "wysokiego stopnia ostrożności z powodu ryzyka arbitralnego egzekwowania lokalnych praw". Wspominają również o doniesieniach, że na granicy z Hongkongiem nasilono kontrolę urządzeń elektronicznych.

Aresztowanie pracownika brytyjskiego konsulatu

Pracownik brytyjskiego konsulatu w Hongkongu jest w chińskim areszcie Simon Cheng,... czytaj dalej » Konsulat Kanady w Hongkongu zawiesił służbowe podróże swojego lokalnego personelu do Chin kontynentalnych. Nie podał oficjalnych powodów, ale decyzję wiąże się z zatrzymaniem dwa tygodnie wcześniej pracownika brytyjskiego konsulatu w Hongkongu przez chińską policję.

Pracownik wydziału handlowo-inwestycyjnego konsulatu Wielkiej Brytanii w Hongkongu Simon Cheng nie wrócił z wyjazdu służbowego do miasta Shenzhen po drugiej stronie granicy z Chinami kontynentalnymi. 9 sierpnia krewni zgłosili na policję jego zaginięcie. Brytyjskie MSZ wyraziło głębokie zaniepokojenie informacjami, że został on zatrzymany przez władze ChRL.



Dopiero w środę, 12 dni po zgłoszeniu zaginięcia Chenga, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin potwierdziło, że został on ukarany 15-dniowym "zatrzymaniem administracyjnym" za wykroczenie, jakie miał tam popełnić. Dzień później związany z Komunistyczną Partią Chin (KPCh) propagandowy tabloid "Global Times" podał, że pracownik konsulatu został zatrzymany za domniemane "korzystanie z usług prostytutek".



Pojawiają się jednak komentarze, że zatrzymanie Chenga wiąże się z jego poparciem dla trwających w Hongkongu protestów oraz stanowiskiem Londynu, który krytykował Pekin za politykę wobec regionu.

"Chiny muszą honorować zobowiązania, które złożyły światu"

Relacje pomiędzy Chinami a Kanadą pogarszają się od grudnia 2018 roku, gdy na lotnisku w Vancouver na wniosek USA aresztowano wiceprezes i córkę założyciela firmy Huawei, Meng Wanzhou. Wkrótce w Chinach zatrzymano dwóch obywateli Kanady, których następnie formalnie aresztowano pod zarzutem szpiegostwa. Wciąż są oni przetrzymywani w Chinach. Oficjalnie żadna ze stron nie wiązała ich zatrzymania ze sprawą Meng, ale powszechnie uważa się, że jest to odwet ze strony komunistycznych władz w Pekinie.

W czwartek sekretarz stanu Mike Pompeo podczas wizyty w Ottawie zapewnił, że Stany Zjednoczone będą wspierać Kanadę w sprawie uwolnienia aresztowanych w Chinach Michaela Kovriga i Michaela Spavora do czasu, aż "powrócą do swoich rodzin".

- Chiny muszą honorować zobowiązania, które złożyły światu - dodał Pompeo, cytowany przez agencję The Canadian Press.

Sekretarz stanu podkreślił, że sprawy Kovriga i Spavora nie powinny być porównywane z trwającym procesem ekstradycyjnym Meng do USA. Zwrócił uwagę, że choć w ten sposób do sprawy podchodzą Chiny, są to dwie zupełnie różne kwestie. "(Sprawa aresztowanych Kanadyjczyków - red.) to fundamentalnie inna sprawa niż decyzja Kanady dotycząca przeprowadzenia należytego procesu, w ramach rządów prawa, postępowania w sposób, który jest głęboko spójny z zasadami, według których działają przyzwoite kraje" - powiedział Pompeo.

Podkreślił, że prezydent USA Donald Trump ocenił w osobistej rozmowie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, że zatrzymanie obu Kanadyjczyków było "niewłaściwe", podobny komunikat przekazywano też w ramach "innej aktywności dyplomatycznej" Stanów Zjednoczonych.

Pompeo został przyjęty przez premiera Kanady Justina Trudeau, rozmawiał też z minister spraw zagranicznych Chrystią Freeland przed planowanym na nadchodzący weekend spotkaniem grupy G7 w Biarritz we Francji.

Pekin wzywa Kanadę, by "przemyślała swoje błędy"

Protestujący w Hongkongu pokazywani jako karaluchy. Walka toczy się na ulicach i w sieci Fake newsy,... czytaj dalej » Pompeo wypowiedział się kilka godzin tym, jak rzecznik prasowy chińskiego MSZ Geng Shuang powiedział, że Chiny wzywają "stronę kanadyjską, by przemyślała swoje błędy" i zezwoliła Meng na wyjazd do Chin.

Krytykował też Kanadę za komentarze w sprawie protestów w Hongkongu. W minioną sobotę minister spraw zagranicznych Kanady i komisarz UE do spraw zagranicznych Federica Mogherini wydały wspólny komunikat, w którym przypomniały o zasadzie "jeden kraj dwa systemy" w odniesieniu do Hongkongu oraz potępiły przemoc i wezwały do deeskalacji sytuacji.



W środę Trudeau w przemówieniu na temat polityki zagranicznej wygłoszonym w Montrealu, odnosząc się do napiętych relacji Kanady z Chinami, powiedział, że Ottawa "nie prowadzi eskalacji swojego stanowiska, ale też się nie wycofuje", tak samo jak nie wycofuje się z dbałości o prawa człowieka i wolności 300 tysięcy Kanadyjczyków w Hongkongu oraz innych jego mieszkańców. - Niech nikt nie popełnia błędu: zawsze będziemy bronić Kanadyjczyków i interesów Kanady - podkreślił premier tego kraju.

Rozmowy nie tylko o Chinach

Rozmowy Pompeo w Ottawie dotyczyły nie tylko Chin. Jak pisała na Twitterze minister Freeland, kanadyjsko-amerykańskie spotkanie dotyczyło też m.in. nowej NAFTA, Wenezueli, spotkania G7 w Biarritz i Arktyki. W informacjach z rozmów nie ma dokładniejszego opisu kwestii Arktyki, ale właśnie w piątek w rejs w stronę wschodniej Syberii wyrusza Akademik Łomonosow, pierwsza pływająca rosyjska elektrownia atomowa.



Na wspólnej konferencji po rozmowach z amerykańskim gościem Freeland oświadczyła też, że Kanada sprzeciwia się pomysłowi przywrócenia formatu G8, czyli G7+Rosja, za którym opowiada się prezydent USA. Szefowa kanadyjskiej dyplomacji podkreśliła, że gdyby Moskwa chciała powrócić do tej grupy, powinna zakończyć wojnę w Donbasie i opuścić Krym.