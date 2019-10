Zakazano mu startu w wyborach. Za "wzywanie do samostanowienia"

Video: Reuters

Bili młotkami w głowę i grozili nożami. Atak na działacza...

17.10 | W środę wieczorem doszło w Hongkongu do brutalnego ataku na przywódcę prodemokratycznego Obywatelskiego Frontu Praw Człowieka (CHRF) Jimmy’ego Shama. Został on napadnięty przez grupę niezidentyfikowanych sprawców, którzy bili go młotkami w głowę – podał CHRF. Władze i opozycja w Hongkongu potępiły atak.

