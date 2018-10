"Spisek polityczny". Rząd apeluje, by nie przyłączać się do karawany migrantów

Władze Hondurasu wezwały obywateli, by nie przyłączali się do karawany migrantów zmierzających do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie określiły ten marsz mianem "spisku politycznego" i "bezprawnej mobilizacji" - podał Reuters w środę.

"Rząd Hondurasu wzywa obywateli Hondurasu, którzy uczestniczą w tej bezprawnej mobilizacji, aby nie pozwolili, żeby byli wykorzystywani przez ruch, który ma charakter wyraźnie polityczny i stara się zakłócić rządzenie krajem, stabilność i pokój w naszych państwach" - podano w oświadczeniu.

Grupa około 2000 migrantów, obywateli Hondurasu, kieruje się do Stanów Zjednoczonych. We wtorek karawana doszła do Gwatemali, której władze ostrzegły, że nie zostaną wpuszczone osoby, które nie posiadają dokumentów.

Wojsko gwatemalskie przeznaczyło do dyspozycji migrantów trzy środki transportu, przeznaczone dla tych, którzy dobrowolnie powrócą na granicę z Hondurasem. Nie jest wiadome, ile osób skorzystało z tej możliwości.

Jak podają lokalne media, nowe osoby dołączają do karawany.

- Dzisiaj (...) staramy się pomóc (...) naszym braciom z Hondurasu, żeby przekonać ich, że to my, obywatele Gwatemali, musimy budować Gwatemalę, obywatele Hondurasu, muszą budować Honduras i razem [musimy - red.] stworzyć Amerykę Środkową, w której wszyscy chcemy żyć i mieszkać w pokoju - powiedział Jimmy Morales, prezydent Gwatemali.

Ostrzeżenie ze strony Trumpa

Władze Meksyku ostrzegły, że migranci nie będą mogli wjechać do tego kraju nielegalnie, co oznacza, że karawana nie osiągnie swego celu, którym jest dotarcie do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że "Stany Zjednoczone zdecydowanie poinformowały prezydenta Hondurasu, że jeśli wielka karawana ludzi zmierzających do Stanów Zjednoczonych nie zostanie zatrzymana i zawrócona do Hondurasu, Hondurasowi nie zostaną przekazane żadne pieniądze ani żadna pomoc - ze skutkiem natychmiastowym!".

Prezydent Hondurasu Juan Hernandez, który w środę wraca do kraju z Kolumbii, jeszcze nie ustosunkował się do słów Trumpa.

Około 400 migrantów, obywateli Hondurasu, już dotarło do stolicy Gwatemali.