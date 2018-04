Minister obrony Izraela Awigdor Lieberman odrzucił w niedzielę wezwania do przeprowadzenia śledztwa w sprawie zabicia 15 Palestyńczyków przez izraelskie wojsko podczas piątkowej demonstracji w Strefie Gazy. - Izraelscy żołnierze zrobili to, co powinni. Nie będzie komisji śledczej - powiedział. zobacz więcej »