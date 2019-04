Lekarz ojcem 49 dzieci. Przy zabiegach in vitro używał własnego nasienia

Foto: ENEX, PAP/EPA Video: Fakty po południu

Holenderski lekarz ojcem 49 dzieci. W klinice wykorzystywał...

Lekarz z kliniki leczenia niepłodności jest ojcem co najmniej 49 dzieci. To historia z Holandii. Nie żyjący już Jan Karbaat przy zabiegach sztucznego zapłodnienia wykorzystywał własne nasienie, a nie to od dawców. Skandal wybuchł kilka lat temu, ale dopiero teraz potomkowie mają pewność. Ojcostwo mężczyzny potwierdziły oficjalne wyniki badań DNA.

