Treningi do hokejowego meczu artystów i dziennikarzy TVN24

Video: tvn24

31.03 | 7 kwietnia o godz. 16 na warszawskim Torwarze w charytatywnym meczu zmierzy się Hokejowa Reprezentacja Artystów Polskich oraz drużyna TVN i przyjaciele. Zysk ze spotkania trafu do podopiecznych Fundacji Herosi. O przygotowania do sportowej rywalizacji we "Wstajesz i weekend" opowiedziały: Arleta Zalewska, dziennikarka "Faktów" TVN i TVN24 oraz Aga Dyk z zespołu Brathanki.

