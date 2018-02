Hiszpańska policja przy wsparciu Europolu zatrzymała 11 członków grupy przestępczej, która zmuszała kobiety do prostytucji, strasząc je rytuałami voodoo. Ofiarami były Nigeryjki.

Osiem osób zatrzymanych. Zarzuty: ułatwianie i zarabianie na prostytucji Osiem osób... czytaj dalej » Podczas operacji hiszpańskiej policji i Europolu uwolniono 16 kobiet, które były zmuszane do prostytucji w hiszpańskiej Saragossie. Siatka przemytników ludzi działała głównie w Hiszpanii, Włoszech, Niemczech i Danii.



Jak poinformował Europol, kobietom obiecywano lepsze życie w Europie. Z nigeryjskiego miasta Benin (Benin City) trafiły do Hiszpanii szlakiem przez Libię i Włochy. Na terytorium Hiszpanii kobiety były zmuszane do prostytucji do czasu spłaty "długu" za transport do Europy.

Praktyki voodoo

Ofiary grupy przestępczej były zastraszane przy użyciu rytuałów voodoo. Przestrzegano je przed podejmowaniem jakiejkolwiek współpracy z policją. Praktyki voodoo stosowane przez grupy przestępcze w stosunku do kobiet z zachodniej Afryki, mają na celu podporządkowanie ich sobie poprzez grożenie śmiercią im bądź członkom ich rodzin.

Wiara w magię wciąż jest bardzo popularna w wielu społecznościach różnych części Afryki.