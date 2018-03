Foto: Frontex Video: Fakty z zagranicy TVN24 BiS

01.03.2018 | Partia Silvio Berlusconiego chce deportacji...

"Chcemy deportacji 600 tysięcy imigrantów" - to tylko jedno z haseł partii byłego premiera Silvio Berlusconiego. Pod takimi sztandarami Forza Italia idzie do wyborów parlamentarnych, które we Włoszech odbędą się już w najbliższą niedzielę. Razem z nią startują prawicowa i antyimigrancka Liga Północna, partia Bracia Włosi oraz kilka mniejszych ugrupowań. Ta prawicowa koalicja może liczyć na 35, a nawet 38 procent głosów. Nie daje to wprawdzie możliwości samodzielnego rządzenia, ale daje większość, która będzie kreować politykę Włoch przez najbliższe lata. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

