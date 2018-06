Rajoy odchodzi. Wniosek o wotum nieufności przegłosowany

Kolejki do plastikowej toalety, sto metrów od Grobu Nieznanego Żołnierza i pomnika smoleńskiego to codzienny widok w zabytkowym, reprezentacyjnym Ogrodzie Saskim. Zarząd Zieleni zapewnia, że jeszcze w tym miesiącu ogłosi przetarg na remont starego szaletu, który lata temu zamknięto na cztery spusty. Ale to nie pierwsza taka deklaracja. czytaj dalej »