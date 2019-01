"Nie boimy się". Protesty w Hiszpanii

Kilka tysięcy osób protestowało we wtorek w kilku hiszpańskich miastach przeciw nowemu rządowi Andaluzji. Koalicja Partii Ludowej i Ciudadanos będzie miała większość dzięki poparciu prawicowej partii Vox. Jeden z największych wieców odbył się pod siedzibą parlamentu Andaluzji w Sewilli. Protesty przeciwko rządowi Juana Manuela Moreno odbyły się również w Madrycie, Barcelonie oraz w Kadyksie i Maladze.

Jeden z największych wieców odbył się pod siedzibą parlamentu Andaluzji w Sewilli. Według policji wzięło w nim udział ponad 2000 manifestantów. Uczestnicy protestu, w większości feministki i aktywiści organizacji walczących o prawa mniejszości seksualnych, wznosili hasła: "Ani kroku w tył", "Nie boimy się", "Faszyści", a także "Nasze prawa są nienaruszalne".

Hiszpania: 20 rannych w starciach z policją Dwadzieścia osób... czytaj dalej » Współinicjatorką protestu była ustępująca premier Andaluzji Susana Diaz z Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE), która ostatecznie nie pojawiła się wśród manifestantów. Diaz zapowiedziała jednak, że jej ugrupowanie będzie w regionalnym parlamencie walczyć "w obronie życia kobiet".

Moreno krok od zaprzysiężenia

Wtorkowe protesty przeciwko rządowi Juana Manuela Moreno odbyły się również w Madrycie, Barcelonie oraz w Kadyksie i Maladze.

Przemawiający we wtorek w regionalnym parlamencie w Sewilli Juan Manuel Moreno zapowiedział, że jego nowy rząd będzie poszukiwał "dialogu ze wszystkimi ugrupowaniami bez kordonów sanitarnych". Odniósł się w ten sposób do otoczenia przez protestujących we wtorek budynku regionalnego parlamentu.

Popołudniowe wystąpienie szefa andaluzyjskich struktur Partii Ludowej (PP) jest początkiem jego zatwierdzenia na stanowisku premiera. W środę rano Moreno zostanie zaprzysiężony na siódmego w historii premiera Andaluzji. Wcześniej nastąpi głosowanie, które będzie jedynie formalnością z racji zawartego porozumienia między partiami centroprawicy: PP, Ciudadanos (Cs), a także Vox.

Statek z ponad 300 migrantami dotarł do hiszpańskiego portu Do portu w... czytaj dalej » Gabinet Moreno jest koalicją PP z Ciudadanos. Do zdobycia większości w andaluzyjskim parlamencie konieczne było uzyskanie poparcia ze strony kierowanej przez Santiago Abascala radykalnie prawicowej partii Vox.

Umowa i zaostrzenie przepisów imigracyjnych

W czwartek umowę dotyczącą poparcia rządu Moreno zawarły z Vox władze PP. Ugrupowaniu Abascala udało się wynegocjować między innymi utworzenie ministerstwa do spraw rodziny, dotacji dla rodzin, a także zaostrzenia przepisów imigracyjnych.

Wśród żądań, których nie udało się przeforsować Vox, było między innymi wydalenie z Hiszpanii ponad 50 tysięcy przebywających nielegalnie na terenie tego kraju imigrantów, a także ograniczenie dotacji dla organizacji feministycznych i grup popierających ideologię gender.