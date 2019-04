Policja zatrzymała drugiego podejrzanego o próbę zamachu na procesję

Władze Gdańska wprowadzą bon żłobkowy do kwoty 500 złotych. Uchwałę w tej sprawie przyjęła w czwartek Rada Miasta Gdańska. Świadczenie będące dopłatą do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku skierowane jest do rodziców, którzy nie znaleźli miejsca dla potomstwa w miejskich placówkach. czytaj dalej »