Hiszpanie znów pójdą na wybory





Foto: PAP/EPA/BALLESTEROS Król Hiszpanii Filip VI przeprowadził rozmowy z lideramii partii. Nie wskazał żadnego kandydata na premiera

Po kwietniowych wyborach w Hiszpanii i długich miesiącach negocjacji premierowi Pedro Sanchezowi nie udało się sformułować większościowego rządu. W związku z tym poinformował we wtorek, że 10 listopada odbędą się kolejne wybory parlamentarne w tym kraju.

- Niemożliwe było wypełnienie mandatu udzielonego nam przez Hiszpanów 28 kwietnia. Uniemożliwiły nam to partie opozycyjne - stwierdził Pedro Sanchez. - W Kongresie nie ma większości, która gwarantowałaby utworzenie rządu, co zmusza nas do przeprowadzenia ponownych wyborów 10 listopada – poinformował premier.

25 lipca nowy gabinet Sancheza, lidera Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE) po raz drugi nie uzyskał w Kongresie Deputowanych poparcia większości.

We wtorek król Hiszpanii Filip VI oświadczył, że po przeprowadzeniu rozmów z przywódcami różnych partii nie nominował żadnego kandydata na premiera.

Niepewna przyszłość Hiszpanii

Z badań sondażowych wynika, że kolejne wybory mogą nie rozwiązać impasu na hiszpańskiej scenie politycznej – żadna z partii nie dysponuje odpowiednim poparciem, by uzyskać większość miejsc w 350-osobowym Kongresie.

Reuters zwrócił uwagę, że liderzy partii więcej czasu poświęcają publicznemu oskarżaniu się niż negocjacjom. Chociaż hiszpańska gospodarka nie ucierpiała dotąd na niepewnej sytuacji politycznej kraju, analitycy wskazują, że odwlekane w czasie reformy mogą niebawem zacząć doskwierać obywatelom.