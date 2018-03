Odnaleziono 600 kg monet rzymskich. "Pierwsze takie znalezisko" 19 amfor... czytaj dalej » Spuścizna Cesarstwa Rzymskiego widoczna jest w całej Europie, zarówno pod postacią zabytkowych - niegdyś cieszących się świetnością - budowli, dziedzictwa literackiego, dzieł sztuki, przepisów prawa. Zdarza się, że pozostałości po Imperium ujawniają się nieoczekiwanie i zaskakują tych, którzy nie zdają sobie sprawy z tego, co pozostawili nam Rzymianie.

W zeszłym tygodniu użytkownik Twittera David Montanez opublikował zdjęcia map pochodzących z książki "Aventuras ibericas" ("Iberyjskie przygody") autorstwa Iana Gibsona. Zestawił ze sobą fotografię sieci dróg na Półwyspie Iberyjskim za czasów Imperium i aktualną mapę autostrad i dróg ekspresowych w Hiszpanii. Chciał w ten sposób zwrócić uwagę na to, że sieć starożytnych traktów i nowoczesnych szos pokrywa się.

"Dwa obrazki, które pokazują, że nie mamy żadnego pojęcia, czym było Imperium Rzymskie" - podpisał opublikowane zdjęcia Montanez.

Jego wpis zyskał niezwykłą popularność i w ciągu zaledwie trzech dni został udostępniony ponad sześć tysięcy razy. Wśród wielu komentarzy internautów pojawiły się też wypowiedzi tych, którzy przywoływali przykłady ze swojego życia potwierdzające, że spuścizna Imperium Rzymskiego nie jest powszechnie znana.

"To była najbardziej szokująca rzecz podczas mojego kilkutygodniowego pobytu w USA. Ludzie byli zdumieni, gdy mówiłem im, że miasto, z którego pochodzę, Leon, zostało założone około dwa tysiące lat temu przez Rzymian w celu obrony pobliskich kopalń złota" - napisał jeden z nich.

That was one of the most shocking things about my staying for a couple weeks in the states. People getting stunned when telling my natal city, Leon, being founded about 2k years ago, by the romans, for defending nearby gold mines

— Angel J. 'Borg' (@Borg_HS) 25 lutego 2018