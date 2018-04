Kiedy chcesz być jak ten z lewej, a jesteś tym z prawej. Obrazek z 1921 r. okrzyknięty "pierwszym memem"





»

Czy krótka historyjka obrazkowa opublikowana na łamach uniwersyteckiego pisma w 1921 roku może być pierwszym memem w historii? Taką tezę stawiają użytkownicy mediów społecznościowych, czytając komentarz autora obrazka, który narysował w reakcji na swoje zdjęcie.

Kaczyński czyta "Atlas Kotów", internauci komentują. "A Wy jak świętujecie piąteczek?" Zdjęcie Jarosława... czytaj dalej » Kiedy w sobotnie popołudnie użytkownik Twittera o nazwie @YoRHaw opublikował wpis ze znalezioną historyjką obrazkową, internauci zaczęli zastanawiać się, czy nie jest to pierwszy w historii mem.

"Jak myślisz, że wyglądasz..."

Ilustracja pochodzi z lipcowego wydania magazynu "The Judge" z 1921 roku, który ukazywał się na Uniwersytecie Stanowym Iowa. Składa się z dwóch obrazków z komentarzem.

Na pierwszej ilustracji widnieje rysunek eleganckiego mężczyzny z podpisem: "Jak myślisz, że wyglądasz, kiedy robią ci zdjęcie”.

Drugi rysunek przedstawia zdeformowany wizerunek tego samego mężczyzny i komentarz: "Jak rzeczywiście wyglądasz".

"Ta historyjka obrazkowa z 1921 roku jest naprawdę bliska dzisiejszym czasom" - zauważają internauci.

this comic strip from 1921 is really relatable to this day pic.twitter.com/DXCpl923Iy — wida (@YoRHaw) 15 kwietnia 2018

"Czy to pierwszy mem?" - zapytał internauta.

IS THIS THE FIRST MEME? https://t.co/2j5IUChhn2 — HONY (@AnthonyGobeille) 15 kwietnia 2018

"To uczucie jest stare jak aparat" - zauważył inny internauta.

This has been a mood ever since the camera was invented https://t.co/eHZvIpql64 — Hammer Jorts (@LachlanTemplar) 15 kwietnia 2018

"Relacja ludzkości z aparatem" - zauważył pewien użytkownik Twittera.

Humanity's relationship with the camera https://t.co/9TCykGV3UC — Stān (@Fourteenpounds) 15 kwietnia 2018

"Podobieństwo przeszłości i teraźniejszości"

Satyryczny obrazek pojawił się nieco wcześniej na platformie Tumblr, na koncie o nazwie Yesterday’s Print, publikującym historyczne treści, by "zwrócić uwagę na podobieństwo przeszłości i teraźniejszości”.

Źródło: Twitter / @YoRHaw Historyjka obrazkowa z 1921 roku pierwszym memem?

Co to jest mem?

Biedny jak Gowin? Internet żartuje ze słów wicepremiera Wyznanie... czytaj dalej » Komentując historyjkę, użytkownicy Twittera, zwrócili między innymi uwagę na typowy dla współczesnych memów szablon, który można określić jako "oczekiwania kontra rzeczywistość".

Samo słowo mem funkcjonuje już w słowniku języka polskiego. Według definicji PWN jest to "chwytliwa porcja informacji, zwykle w formie krótkiego filmu, obrazka lub zdjęcia, na którym umieszczono jakiś tekst, rozpowszechniana w Internecie”.

Marcin Żytkowiak, zajmujący się badaniem zjawiska memów, w serwisie poświęconym polskim memom (memypolskie.pl), określa je natomiast jako "element współczesnej komunikacji", "gatunek wypowiedzi internetowej, komunikat obrazkowy zbudowany w oparciu o schemat konstrukcyjny, wykorzystujący skonwencjonalizowane elementy związane z kulturą i historią internetu".