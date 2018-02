Od podwórkowego wojska do kokpitu myśliwca

Video: tvn24

22. 02 | Sukces przyszedł migiem. Gdy inne dziewczynki bawiły się w dom, ona ze starszymi braćmi prowadziła do zwycięstwa podwórkowe wojska. Panom militarny zapał w dorosłym życiu nieco przeszedł, jej nie. Trafiła do armii i do kokpitu myśliwca. Była prekursorką, jest prymuską.

