"Kłamstwo można głosić w kościele". Wujec o przemówieniu prezydenta

Prezydent Andrzej Duda nie wymienił w przemówieniu Lecha Wałęsy. To dla mnie niedopuszczalne, że nie ma głosu Kościoła, żeby się temu sprzeciwić. Bohaterem jest Lech Wałęsa, który się temu sprzeciwia. Milcząco, bo wyszedł - mówił w sobotę w TVN24 Henryk Wujec, opozycjonista w czasach PRL. Odniósł się do uroczystości w bazylice św. Brygidy w Gdańsku z okazji 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych.

Prezydent: Płacimy cenę za bezkrwawą rewolucję 1989 roku. Polskę drążą choroby - Jakże nie... czytaj dalej » Prezydent Andrzej Duda podczas mszy z okazji obchodów 38. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w bazylice św. Brygidy w Gdańsku stwierdził, że obecnie trwają dyskusje i spory dotyczące przełomu 1989 roku.

- Można się zgadzać z różnymi koncepcjami i teoriami, ale fakty są takie, że w Polsce nastąpiła bezkrwawa w zasadzie rewolucja - powiedział Duda.

Ocenił, że płacimy za to cenę. - Tą ceną są także choroby, które bez przerwy, choć w coraz mniejszym stopniu drążą nasze państwo od tamtego czasu. Bo jakże nie nazwać chorobą, że w Sądzie Najwyższym wciąż orzekają sędziowie, którzy skazywali ludzi niepodległościowego podziemia w czasie stanu wojennego? - pytał.

- Jak jest bezkrwawa rewolucja, to znaczy, że nie obcina się głów przeciwnikom (...). To dobrze, że jest pokojowe rozwiązanie. Jeżeli pokojowe, to w takim razie trzeba akceptować w tej Rzeczpospolitej istnienie również przeciwników politycznych. I w tym sensie może mu (prezydentowi - red.) to się nie podobać - komentował w TVN24 Henryk Wujec.

Podkreślił, że w czasie takich uroczystości należy uhonorować Lecha Wałęsę, Bogdana Borusewicza, Henrykę Krzywonos. - Gdzie oni są? Nie było ich tam. Jak można robić takie obchody bez ich obecności? Przecież nie Duda robił tę rewolucję, ani ci, którzy byli obecni w kościele - zauważył.

- Nie było nikogo z bohaterów Solidarności - dodał.

Zwrócił uwagę, że Lech Wałęsa wyszedł z bazyliki, bo "nie mógł znieść tego kłamstwa". Były prezydent opuścił uroczystości przed przemówieniem prezydenta Andrzeja Dudy.

- Przecież w przemówieniu Dudy nie wymieniono słowa Lech Wałęsa. To jest akceptacja kłamstwa - podkreślił Wujec.

Hall: nie wyobrażam sobie obchodzenia tego święta z prezydentem i premierem To smutne, ale... czytaj dalej » Powiedział, że dziwi się metropolicie gdańskiemu arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi Głódziowi, że "Kościół swoim autorytetem potwierdza to, że kłamstwo można głosić w kościele".

- To jest dla mnie w ogóle niedopuszczalne, że nie ma głosu Kościoła, żeby się temu sprzeciwić. Bohaterem jest Lech Wałęsa, który się temu sprzeciwia. Milcząco wyszedł - powtórzył.

"Jak można zawłaszczać to święto"

- Uważam, że Solidarność była najważniejszym wydarzeniem po II wojnie światowej w Europie a być może w całym świecie (...). Zmieniła naszą część Europy, a w konsekwencji również świat zmieniła (...). Chociaż był stan wojenny, to ludzie wytrwali - zaznaczył.

Dodał, że Porozumienia Sierpniowe jak i Okrągły Stół pokazały, że można znaleźć drogę. - To jest coś takiego, z czego Polska może być dumna - podkreślił.

- Jak można teraz czcić coś takiego samemu, zawłaszczać to święto. To jest niszczenie wielkiego dorobku narodu polskiego. To jest najbardziej bolesne - ocenił były opozycjonista.

- W którymś momencie ludzie zrozumieją, że nie wolno dla swoich własnych interesów politycznych zawłaszczać dobra wspólnego - dodał.