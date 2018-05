"Europa jest bardzo zjednoczona w sprawie umowy z Iranem i to się nie zmieni"





Kraje europejskie pozostaną zjednoczone w kwestii porozumienia nuklearnego z Iranem i będą przestrzegać tego układu - powiedział w środę dziennikarzom w Waszyngtonie niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas.

"Pompeo i inni amerykańscy urzędnicy są niewolnikami starych złudzeń" Minister spraw... czytaj dalej » - Europa jest bardzo, ale to bardzo zjednoczona w swoim stanowisku wobec porozumienia z Iranem i to się nie zmieni - oznajmił szef MSZ Niemiec dziennikarzom po spotkaniu z doradcą prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem.



Maas przekazał, że w rozmowie z Boltonem "ponownie jasno przedstawił, iż my (Niemcy) oraz nasi europejscy partnerzy pozostaniemy częścią porozumienia". Podkreślił, że państwa Unii Europejskiej chcą, by umowy przestrzegał również Iran. Zapewnił, że Niemcy nie chcą rozpowszechnienia broni nuklearnej.



Szef niemieckiej dyplomacji wyraził zaniepokojenie stanem relacji transatlantyckich. Zaznaczył jednak, że USA pozostają ważnym partnerem.



W ocenie agencji dpa spotkanie Maasa z Boltonem "nie doprowadziło do zbliżenia" między Unią a USA w sprawie porozumienia nuklearnego. W środę szef niemieckiej dyplomacji spotkał się również z amerykańskim sekretarzem stanu Mike'iem Pompeo.

Trump zerwał porozumienie z Iranem

W ramach porozumienia nuklearnego - podpisanego w 2015 roku przez Iran oraz sześć mocarstw (USA, Wielką Brytanię, Francję, Chiny, Rosję i Niemcy) - Teheran zgodził się na ograniczenie swojego programu nuklearnego w zamian za stopniowe znoszenie nałożonych nań sankcji. Umowę pod znakiem zapytania postawiła jednak ogłoszona 8 maja decyzja prezydenta Trumpa o wycofaniu z niej USA.



Europejscy przywódcy zabiegają o zachowanie w mocy układu nuklearnego. Podjęli starania o to, by porozumienie obowiązywało Iran oraz inne kraje, poza Stanami Zjednoczonymi. Komisja Europejska uruchomiła w piątek proces aktywacji tak zwanego statusu blokującego, czyli prawa, które ma chronić europejskie firmy przed amerykańskimi sankcjami wobec Iranu. Niemcy przyznały, że po wycofaniu się USA z umowy atomowej i nałożeniu sankcji na Teheran ochrona firm robiących interesy z Iranem może przysporzyć trudności.