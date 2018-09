"Prawicowy radykalizm podważa fundamenty naszej liberalnej demokracji"

Video: Reuters/Ap/tvn24

ONZ potępia zachowania skrajnej prawicy w Chemnitz

31.08 | Organizacja Narodów Zjednoczonych potępia działania skrajnie prawicowych grup, które wywołały zamieszki w niemieckim Chemnitz. Wysoki komisarz do spraw praw człowieka zaapelował także do europejskich przywódców, aby ci zaprotestowali przeciwko podżeganiu do nienawiści.

