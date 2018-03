Francuski sąd wydał list gończy za siostrą następcy saudyjskiego tronu





Francuski sąd wydał międzynarodowy list gończy za saudyjską księżniczką Hassą bint Salman, która jest podejrzewana o nakazanie swojemu ochroniarzowi pobicie mężczyzny - podała w czwartek agencja AFP, powołując się na źródła zaznajomione ze śledztwem.

Ochroniarz księżniczki oskarżony jest między innymi o porwanie, kradzież oraz grożenie śmiercią - poinformował Reuters.

Jak przekazała AFP, mężczyzna, który miał zostać pobity, był wynajęty do przeprowadzenia remontu w paryskim mieszkaniu księżniczki we wrześniu 2016 roku. Utrzymuje, że został uderzony w twarz, zabrano mu narzędzia, związano ręce, a następnie zmuszono go do pocałowania stóp córki saudyjskiego króla Salmana. Irytację księżniczki miało wzbudzić zrobienie przez niego zdjęcia mieszkania. Oskarżyła go o chęć sprzedaży fotografii mediom i nakazała ochroniarzowi pobicie go.

List gończy za Hassą bint Salman, siostrą następcy saudyjskiego tronu Muhammada ibn Salmana miał być wydany w grudniu ubiegłego roku.

"Ukrywał swoją matkę przed swoim ojcem"

We wtorek Muhammad ibn Salman ma się spotkać z prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem. Na początek kwietnia zaplanowano jego przyjazd do Paryża.

W listopadzie 2017 roku w efekcie czynności dochodzeniowych aresztowano w Arabii Saudyjskiej 381 osób, w tym dziesiątki książąt, wyższych przedstawicieli władz i czołowych biznesmenów. Zdaniem obserwatorów Muhammad ibn Salman uruchomił kampanię antykorupcyjną w celu wzmocnienia własnej pozycji w aparacie władzy.

32 - letni wpływowy następca saudyjskiego tronu obiecuje zreformowanie i modernizację Arabii Saudyjskiej oraz uniezależnienie jej od wpływów z eksportu ropy naftowej. Elementem reform jest zwiększenie swobód obywatelskich kobiet, między innymi zezwolenie im na prowadzenie samochodu.

Jak poinformował powołując się na źródła w administracji USA portal NBC News, Muhammad ibn Salman "ukrywał swoją matkę przed swoim ojcem królem Salmanem, podczas gdy konsolidował władzę". Według czwartkowych informacji NBC książę obawiał się, iż wpłynie ona na króla, by ten sprzeciwił się jego politycznym planom.