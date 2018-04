"Zostaliśmy oszukani dwa razy"





Foto: tvn24 | Video: tvn24 Iwona Hartwich była gościem "Faktów po Faktach" TVN24

- Kiedy rząd przyznawał na przykład dodatek 500 plus, nikt nie dostał talonów na mąkę czy na cukier. Te osoby mogą dysponować pieniędzmi - mówiła w "Faktach po Faktach" Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, komentując najnowszą propozycję rządu, przedstawioną protestującym w Sejmie opiekunom osób niepełnosprawnych.

W Sejmie od 18 kwietnia trwa protest rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych. W piątek protestujący odrzucili kolejny projekt rządu, który ma gwarantować niepełnosprawnym około 520 złotych miesięcznych oszczędności z tytułu wydatków na wyroby medyczne i rehabilitację. Protestujący nie uznają jednak tej propozycji za realizację swojego postulatu, nazywają ją "manipulacją" i podkreślają, że oczekują gotówki, a nie świadczeń rzeczowych.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że zdziwiła go decyzja protestujących.



- Byłem mocno zaskoczony i chyba mogę powiedzieć, że także trochę rozczarowany - mówił w rozmowie z portalem 300polityka.pl.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Liczymy, że pan prezydent zmieni front"

"Liczymy, że pan prezydent zmieni front"

- Jesteśmy bardzo zdziwieni i zasmuceni tym, co powiedział pan prezydent - przyznała w "Faktach po Faktach" Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych.

- Wtedy, kiedy do nas przyjechał (prezydent spotkał się z protestującymi w zeszły piątek - red.), wiedział doskonale i o tym mówiliśmy, że chodzi o realne pieniądze. Te osoby nigdy tak naprawdę nie otrzymały pomocy ze strony państwa, już od 20 lat. Żyją poniżej minimum socjalnego. Minimum socjalne obliczone w naszym kraju na rodzinę ze zdrową osobą to jest 1370 złotych. A te osoby (niepełnosprawne - red.) żyją za niespełna 900 złotych miesięcznie. Za te pieniądze muszą żyć, leczyć się, rehabilitować, uspołeczniać - wyliczała.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Kiedy rząd przyznawał dodatek 500 plus, nikt nie dostał talonów na mąkę czy na cukier"

Jakubiak: Propozycja rządu to aberracja. Mamy banknoty, żeby wymieniać je na towary - Aberracja... czytaj dalej » - Liczymy cały czas na zmianę frontu pana prezydenta, bo myślę, że pan prezydent został wprowadzony w błąd - oceniła.

Jak dodała, protestujący są oburzeni słowami Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który powiedział, że proponowany dodatek rehabilitacyjny w formie rzeczowej ma przeciwdziałać nadużyciom.

- Kiedy rząd przyznawał na przykład dodatek 500 plus, nikt nie dostał talonów na mąkę czy na cukier. Te osoby mogą dysponować tymi pieniędzmi. To jest dla nas niezrozumiałe - podkreśliła.

Hartwich wyjaśniła, że jej syn nie potrzebuje co roku nowego wózka inwalidzkiego czy pampersów, gdyż z nich nie korzysta.

- Każdy ma inne potrzeby. Inne potrzeby będzie miało dziecko niewidome, autystyczne czy z porażeniem mózgowym - zauważyła.

- Dochodzimy już do jakiegoś absurdu - dodała.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Dochodzimy już do jakiegoś absurdu"





Rząd z kolejną propozycją. Protestujące: to manipulacja Propozycja rządu... czytaj dalej »

- Byliśmy pełni nadziei. Ja nie zapomnę tych słów, kiedy (minister Rafalska - red.) popatrzyła na Kubę, Adriana i Kingę (osoby niepełnosprawne, które biorą udział w proteście - red.) i powiedziała, że to są właśnie te osoby, które tworzą najsłabszą grupę społeczną. Uwierzyliśmy, że coś się zmieni - przyznała.

Jak stwierdziła, minister Rafalska otrzymała od protestujących "fantastyczną propozycję" kompromisu, czyli stopniowe dochodzenie do dodatku w wysokości 500 zł. - Jesteśmy bardzo kompromisowi - zaznaczyła.



- Zostaliśmy dwa razy oszukani - podkreśliła Hartwich. Wyjaśniła, że pierwszy raz poczuli się oszukani, gdy rząd ogłosił porozumienie z grupą przedstawicieli organizacji osób niepełnosprawnych. Jak mówiła, po raz drugi poczuli się tak po propozycji dodatku rzeczowego.

"Walczymy o godne życie naszych dzieci"

Hartwich podkreśliła, że nie jest to protest matek osób niepełnosprawnych. - My jesteśmy głosem naszych niepełnosprawnych dzieci. To jest protest osób niepełnosprawnych, gdzie musimy zabrać głos, bo te dzieci są na wózkach, niewidome, z zespołem Downa, upośledzone. One nie wyjdą na ulicę - tłumaczyła.

Zwróciła uwagę, że protest ma charakter apolityczny i zastrzegła, że ona sama nie ma aspiracji politycznych.

- Nie może być tak, że w kraju Unii Europejskiej te osoby (niepełnosprawne - red.) żyją za niecałe 900 zł na miesiąc i nie mogą godnie żyć. To jest najważniejsze. My walczymy o godne życie naszych dzieci - podkreśliła.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Walczymy o godne życie naszych dzieci"

Protest w Sejmie

Protestujący w Sejmie opiekunowie osób niepełnosprawnych domagają się realizacji dwóch głównych postulatów. Jeden to wprowadzenie dodatku "na życie" dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie. Według aktualnej propozycji, protestujący domagają się, by dodatek był wprowadzany stopniowo - 300 złotych od czerwca 2018 roku, 400 złotych od stycznia 2019, a 500 złotych od stycznia 2020.

Drugi postulat to zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równowartości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

W czwartek rząd przyjął projekt o podwyższeniu renty socjalnej do wysokości minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Świadczenie wzrośnie z 865,03 złotych do 1029,80 złotych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 września, z mocą od 1 czerwca 2018 roku.

CAŁY PROGRAM "FAKTY PO FAKTACH" TVN24