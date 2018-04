Hartwich: Mówiliście, że nie ma pieniędzy dla niepełnosprawnych. Proszę nie opowiadać bajek

Foto: tvn24 Video: tvn24

Hartwich: panie ministrze proszę nie opowiadać bajek

24.04 | Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych zarzuciła Bartoszowi Arłukowiczowi niespełnienie obietnic, które składał będąc ministrem zdrowia. - To pan nam obiecywał karty dla osób niepełnosprawnych, które będą nas upoważniały do wejścia do lekarzy specjalistów bez kolejki, dzieci będą miały darmowe pampersy, darmowe leki, rurki. Tego nie ma - mówiła w "Kropce nad i" mama niepełnosprawnego Jakuba, która wraz z innymi rodzicami od 18 kwietnia protestuje w Sejmie.

