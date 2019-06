Uwikłany w korupcję prezydent nie chce odejść. Na ulicach gwałtowne protesty

Co najmniej jedna osoba zginęła w demonstracjach w stolicy Haiti Port-au-Prince. Protestujący domagają się odejścia prezydenta kraju Jovenela Moise.

Demonstracje odbywały się głównie w pobliżu pałacu prezydenckiego. Najpierw miały pokojowy charakter, ale z czasem przekształciły się w starcia młodych ludzi ze służbami bezpieczeństwa. W dwóch budynkach wybuchł pożar, policja użyła gazu łzawiącego.

Krwawy luty. Chaos na Haiti Co najmniej 26... czytaj dalej » Nie wiadomo dokładnie, w jaki sposób zginął jeden z demonstrantów. Według agencyjnych informacji mężczyzna miał ranę postrzałową w klatce piersiowej, a jego ciało służby medyczne szybko zabrały z miejsca protestów.



Demonstracje miały związek z ubiegłotygodniowym 600-stronicowym raportem, opublikowanym przez haitański sąd. Potwierdza on, że prezydent Moise uwikłany jest w korupcję, podobnie jak niektórzy członkowie haitańskiego rządu, którzy zdefraudowali pieniądze pochodzące z funduszu Petrocaribe, programu rozwojowego sponsorowanego przez Wenezuelę.



To kolejne demonstracje antyprezydenckie na Haiti. Do najbardziej krwawych zajść doszło w lutym br., gdy co najmniej 26 osób zginęło, a 77 zostało rannych w wyniku starć pomiędzy siłami rządowymi a demonstrantami.

Protestujący domagają się odejścia prezydenta kraju Jovenela Moise Fot. JEAN MARC HERVE ABELARD/EPA/PAP

