Ponad dwa miliony pielgrzymów przybyło do Mekki

Na rozpoczęty w niedzielę hadżdż, czyli pielgrzymkę do Mekki, przybyło ponad dwa miliony muzułmanów - poinformowały służby Arabii Saudyjskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy tegorocznej pielgrzymce pracuje 18 tysięcy funkcjonariuszy obrony cywilnej. W pełnej gotowości jest 25 szpitali, 180 karetek pogotowia i 30 tysięcy pracowników służby zdrowia.

Pielgrzymka jest ogromnym wyzwaniem logistycznym dla saudyjskich władz, które deklarowały jednak, że są gotowe do zapewnienia dobrego przebiegu wydarzenia, które potrwa do piątku. Niejednokrotnie w czasie pielgrzymki dochodziło do wypadków, na przykład tratowania ludzi. W 2015 roku w trakcie hadżdżu zginęło ponad 2,4 tysiąca osób.

"Wszystko jest pod kontrolą"

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przy tegorocznej pielgrzymce pracuje 18 tysięcy funkcjonariuszy obrony cywilnej. W pełnej gotowości jest 25 szpitali, 180 karetek pogotowia i 30 tysięcy pracowników służby zdrowia.

Odwiecznym problemem służb sanitarnych są choroby rozprzestrzeniane wśród pielgrzymów. Jak poinformował w niedzielę Tawfiq al-Rabiah, saudyjski minister zdrowia, nie odnotowano póki co żadnych przypadków epidemii.

- Chwała Bogu, wszystko jest pod kontrolą - dodał, cytowany przez agencję Reuters.

W ogromnym upale do Mekki docierali pielgrzymi z całego świata, jednak - według władz - najwięcej osób przybyło z Egiptu, Indii, Pakistanu, Bangladeszu i Sudanu.

Filar islamu

Pielgrzymka do Mekki jest jednym z pięciu filarów islamu, obok wyznania wiary, modlitwy pięć razy dziennie, jałmużny i postu w czasie świętego dla muzułmanów miesiąca ramadanu. Hadżdż przynajmniej raz w życiu powinien odbyć każdy dorosły muzułmanin, jeśli jest do tego zdolny fizycznie i ma na to niezbędne środki.

Pielgrzymka - w czasie której wierni między innymi udają się na dziedziniec Świętego Meczetu w Mekce, by siedmiokrotnie okrążyć świątynię Al-Kaba, którą według tradycji miał wybudować praojciec Adam - kończy się trzydniowym Świętem Ofiarowania, podczas którego dochodzi do rytualnego kamienowania szatana symbolizowanego przez trzy kamienne stele.

W sumie w ciągu ostatnich 25 lat w hadżdżu wzięły udział 54 miliony muzułmanów.

Źródło: EPA/Mohammed Saber Pielgrzymi przybywają z całego świata