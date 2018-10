Gwóźdź zabił żyrafę z Poznania? "Uniemożliwiał właściwe przeżuwanie"

Foto: Zoo Poznań Video: tvn24

Nie wolno dokarmiać w zoo

Poznańskie zoo walczy z turystami, którzy bezmyślnie dokarmiają zwierzęta. Chleb, zioła, listki a nawet popcorn - te "smakołyki" nie raz trafiały do żołądków egzotycznych zwierząt. Niewykluczone, że i do żyrafy Dobrawki. W czwartek zwierzę padło. Czy przez dokarmianie? To wyjaśni sekcja zwłok.

