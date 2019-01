Chciał ukraść telefon. Miał pecha, napadł na gwiazdę sportów walki

Z obrażeniami głowy trafił do szpitala mężczyzna, który w Rio de Janeiro próbował ukraść telefon kobiecie. "Ofiarą" okazała się być Polyana Viana, zawodniczka mieszanych sztuk walki.

Do incydentu doszło, kiedy Polyana Viana czekała przed swym domem na taksówkę. Wówczas podszedł do niej nieznajomy mężczyzna, który przysiadł się i zapytał o godzinę. Sportsmenka odpowiedziała mężczyźnie, ale ten nie zamierzał odchodzić. Zażądał telefonu i powiedział, że jest uzbrojony.

”Você já floriu hoje?” pic.twitter.com/i0ArvfjzVz — Polyana Viana (@Polyana_VianaDF) 4 kwietnia 2018







"Teraz zaczekamy na policję"

Dopingowy recydywista w MMA. I tak będzie walczył Zamieszanie w... czytaj dalej » Viana zdała sobie sprawę, że broń nie mogła być prawdziwa, bo gdy napastnik położył na niej dłoń w kieszeni była "zbyt miękka". Zadała napastnikowi dwa ciosy, po czym mężczyzna się przewrócił.

- Zaczęłam go dusić w uchwycie, potem posadziłam w tym samym miejscu, w którym byliśmy wcześniej i powiedziałam: teraz zaczekamy na policję - relacjonowała później Viana, cytowana przez branżowy serwis sportów walki MMA Junkie.

Po przybyciu służb, napastnik został na miejscu najpierw opatrzony, a potem przewieziony do szpitala. W tym czasie Viana pojechała na posterunek policji złożyć zeznania.

Napastnik sam poprosił, by zadzwoniła na policję

"McGregor nie wydaje dużo pieniędzy". Trener o nieznanym obliczu wojownika Znany z... czytaj dalej » - Wszystko było w porządku. Miałam się dobrze, bo on nie zdążył zareagować. Myślę, że był przerażony, ponieważ szybko zadałam ciosy. Powiedział mi, bym pozwoliła mu odejść. Zarzekał się: pytałem tylko o godzinę – opowiadała Viana.

Relacjonowała też, że gdy mu odmówiła, napastnik sam poprosił, by zadzwoniła na policję. - Bał się, że pobiję go jeszcze bardziej – dodała.

Na posterunku Viana dowiedziała się, że napastnik był już wcześniej aresztowany.

Okazało się, że pistolet, którym mężczyzna próbował zastraszyć kobietę, był wykonany z tektury.

Wymowne zdjęcie

Prezydent UFC Dana White opublikował na Twitterze zdjęcie zawodniczki i rabusia.

"Po lewej stronie Polyana Viana, jedna z naszych wojowniczek i po prawej facet, który próbował ją okraść" - napisał w komentarzu.

On the left is @Polyana_VianaDF, one of our @UFC fighters and on the right is the guy who tried to rob her #badfuckingideapic.twitter.com/oHBVpS2TQt — Dana White (@danawhite) 7 stycznia 2019







"Specjalistka od nokautów"

Zawodniczka stoczyła dotychczas 12 profesjonalnych walk. Zwyciężyła w 10. W UFC jest znana z szybkiego rozprawiania się z przeciwniczkami. Do czasu porażki w sierpniu 2018 r. pięć kolejnych pojedynków wygrała w pierwszej rundzie.