Osadzeni przejęli kontrolę nad więzieniem. Co najmniej siedmiu zabitych

Co najmniej siedem osób zginęło, a 17 zostało rannych w strzelaninie, do jakiej we wtorek doszło w więzieniu w Gwatemali - poinformowała agencja Reutera. Policja po ośmiu godzinach odzyskała kontrolę nad położonym na przedmieściach stolicy obiektem.