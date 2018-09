Gwardia Rewolucyjna: Trump jest zły i niebezpieczny





Irańska Gwardia Rewolucyjna oskarżyła prezydenta USA Donalda Trumpa o prowadzenie wojny gospodarczej, ponieważ nałożone przez Waszyngton sankcje zwiększyły presję na gospodarkę Iranu. Określiła Trumpa mianem "złego i niebezpiecznego".

"Zły i niebezpieczny prezydent USA skoncentrował się na wojnie ekonomicznej i okrutnych sankcjach, aby odciąć naród irański od rewolucyjnych wartości i jego interesów narodowych" - napisała Gwardia Rewolucyjna w oświadczeniu opublikowanym w irańskich mediach państwowych.



Gwardia dodała, że sobotni atak podczas parady wojskowej w Ahwazie, w którym zginęło 25 osób, to "błąd ze strony wrogów, ponieważ przestępstwo to spowodowało, że naród irański stał się jeszcze bardziej zjednoczony".

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Ali Chamenei oświadczył, że zamachowcy byli opłaceni przez Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Oskarżył także USA i Izrael o udział w zamachu i oświadczył, że państwa te powinny spodziewać się "dewastującej odpowiedzi".



Nowe amerykańskie sankcje na Iran i groźba kolejnych mocno uderzyły w irańskiego riala - w tym roku irańska waluta straciła dwie trzecie wartości - zwraca uwagę agencja Reutera.



Oświadczenie Gwardii Rewolucyjnej pojawiło się na kilka godzin przed przybyciem prezydenta Trumpa i prezydenta Iranu Hasana Rowhaniego na sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Amerykańskie sankcje

W maju Trump ogłosił, że USA wycofują się z porozumienia w sprawie irańskiego programu nuklearnego.

Umowa ta, podpisana w 2015 roku przez USA, Wielką Brytanię, Francję, Rosję, Chiny, Niemcy i Iran, przewidywała stopniowe znoszenie międzynarodowych sankcji gospodarczych wobec Iranu w zamian za ograniczenie jego programu jądrowego.

Po wycofaniu się z umowy, USA nałożyły ponownie sankcje na Iran oraz firmy z innych krajów, które prowadzą tam interesy.

W poniedziałek przedstawiciele Iranu i pięciu sygnatariuszy porozumienia (Wielkiej Brytanii, Francji, Chin, Rosji i Niemiec) uzgodnili, że podejmą działania w celu utrzymania relacji handlowych z Teheranem mimo zapowiedzianych sankcji USA.

Zadeklarowali, że zamierzają stworzyć mechanizmy płatnicze, które umożliwią dalszy handel z Teheranem.



Według kilku europejskich dyplomatów, cytowanych przez Reutersa, koncepcja stworzenia spółki celowej (SPV) bazowałaby na systemie barterowym, na wzór systemu, jaki stosował ZSRR podczas zimnej wojny - w jego ramach dokonywano bezpieniężnej wymiany irańskiej ropy za towary z krajów europejskich.



Takie rozwiązanie miałoby umożliwić ominięcie nowych sankcji USA wobec Iranu. W ramach restrykcji, które mają wejść w życie w listopadzie, Waszyngton będzie mógł odciąć od amerykańskiego systemu bankowego każdy bank uczestniczący z Iranem w transakcji sprzedaży irańskiej ropy.



Szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini powiedziała, że decyzja w sprawie utworzenie SPV już zapadła, a eksperci techniczni spotkają się, by ustalić szczegóły.



Wielu analityków sceptycznie ocenia jednak szanse na to, by w ostatecznym rozrachunku spółka celowa była w stanie przeciwdziałać sankcjom USA, mającym na celu radykalne ograniczenie sprzedaży irańskiej ropy. Unia Europejska dotychczas nie zdołała zapewnić prawnej ochrony firmom europejskim chcącym handlować z Iranem przed skutkami amerykańskich sankcji.