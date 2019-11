Wszyscy mówili, że to się nie może udać, że to na skraju niemożliwości, ale udało się. To wielki dzień i przełomowa decyzja - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, odnosząc się do wyboru senatora PO Tomasza Grodzkiego na marszałka Senatu. Jego zdaniem, izba wyższa parlamentu to miejsce, gdzie "normalność zaczyna wracać".

Tomasz Grodzki został we wtorek wieczorem wybrany nowym marszałkiem Senatu. Za kandydaturą Grodzkiego opowiedziało się 51 senatorów - 43 z PO, trzech PSL, dwóch Lewicy oraz trzech niezależnych.

Od głosu wstrzymała się senator niezależna Lidia Staroń.

Na Stanisława Karczewskiego (PiS) zagłosowało 48 senatorów PiS. Od głosu wstrzymała się senator niezależna Lidia Staroń.

"Wielki dzień i przełomowa decyzja Senatu"

- Udało się. To jest wielka rzecz, wielka sprawa. Wszyscy mówili, że to się nie może udać, (...) że to jest to na skraju niemożliwości - skomentował wynik głosowania Grzegorz Schetyna w środę w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Zaznaczył, że wybór Grodzkiego na marszałka to "kwestia też dobrej współpracy koalicyjnej z PSL i Lewicą". - Ale nie wystarczyło porozumienie polityczne, musieli je wesprzeć także senatorowie niezależni. To się wszystko udało - powiedział szef Platformy Obywatelskiej.

Jego zdaniem "to wielki dzień i przełomowa decyzja Senatu".

"Senat jest takim miejscem, gdzie normalność zaczyna wracać"

Schetyna stwierdził, że "teraz jest kwestia tego, w jaki sposób marszałek będzie prowadził obrady i jak będzie funkcjonował Senat - czy jako izba, w której egzekwuje się większość, czy izba, gdzie buduje się atmosferę politycznej debaty, szanuje się głos opozycji, buduje się inicjatywę legislacyjną, tworzy prawo".

Podkreślił, że Senat wymaga "nowej politycznej jakości, powrotu do klasycznej demokracji parlamentarnej".

- Tego nie było w Senacie przez ostatnie cztery lata. Senat był maszynką do głosowania. Był po to, żeby przegłosować jak najszybciej - tłamsząc debatę i prawa opozycji - to, co dostał z Sejmu, żeby móc wysłać to do prezydenta - powiedział gość "Faktów po Faktach".

W jego ocenie, wybór na marszałka Grodzkiego to "powrót do normalności".

- Jak widzę marszałka Grodzkiego, który zaczyna od postawienia flagi Unii Europejskiej, to myślę, że może być normalnie. Senat jest takim miejscem, gdzie normalność zaczyna wracać - dodał Schetyna.