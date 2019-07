Schetyna: do końca będę namawiał PSL do wspólnego startu





Zrobię wszystko, żeby dać Polakom poczucie, że opozycja jest znowu zjednoczona - powiedział w sobotę szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Podkreślił, że liczy na refleksję i rozmowy z PSL. Zapowiedział, że "zrobi wiele, by można było zbudować" koalicję wyborczą także z ludowcami. - Niejednokrotnie było tak, że zwroty akcji w rozmowach koalicyjnych następowały - podkreślił szef klubu Platformy Sławomir Neumann.

"Nie wystarczy być antyPiS-em". Szóstka Schetyny Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek wieczorem, że jego ugrupowanie do wyborów parlamentarnych buduje Koalicję Polską. Według ludowców tylko dwa bloki: centrowy i lewicowy mają szansę pokonać PiS w wyborach. - PSL - jak mówił Kosiniak-Kamysz - nie widzi jednak w kierownictwie PO chęci do budowy bloku centrowego.

Schetyna był pytany w sobotę przez dziennikarzy na Forum Programowym Koalicji Obywatelskiej, czy w koalicji jest ciągle miejsce dla PSL.

- To jest kwestia ostatecznej decyzji PSL, czy chcą budować szeroką koalicję, o którą apeluję od tygodni i w której uczestniczyli przed wyborami europejskimi, czy wybierają samodzielny start i możliwą w przyszłości współpracę z PiS. To jest pytanie do nich – mówił szef PO.

- Myślę, że to będzie jeszcze wymagać czasu, rozmów, tego weekendu, tych dni najbliższych – dodał Schetyna.

Poinformował, że w środę zarząd Platformy podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Według niego dopóki nie ma formalnych decyzji zarządów, rad krajowych, rad naczelnych, zawsze jest szansa na rozmowy. - Liczę jeszcze na refleksję – dodał.

Schetyna podkreślił, że PO i PSL mają dobrą historię współpracy, dlatego "do końca będzie namawiał" do wspólnego startu w wyborach.

- Zrobię wiele, żeby można było to zbudować – oświadczył.

"Zrobię wszystko, żeby dać poczucie, że opozycja jest znowu zjednoczona"

Lider PO odniósł się także do kwestii możliwej koalicji z SLD i Wiosną. - Ja mówię o formule Koalicji Europejskiej, żeby ją w jak najszerszym wymiarze przenieść do kampanii parlamentarnej. Czy ze wszystkimi segmentami? Nie wiem – mówił Schetyna.

- Wiosna jest w osobnej konstrukcji, musi mieć pomysł na swoją obecność i zaangażowanie. Ale to nie jest główny temat. Ja na razie dbam o to, żeby zrobić wszystko, żeby jak najwięcej z Koalicji Europejskiej uchronić i przenieść do kampanii do parlamentu krajowego – podkreślił Schetyna.

Jak dodał, wewnątrz ugrupowania Roberta Biedronia trwa dyskusja. - Poczekamy, jaka będzie decyzja i wtedy będzie można zastanowić się, czy w ogóle jest temat do rozmowy – dodał.

Szef PSL: Nie widzimy w PO chęci budowy bloku centrowego. Budujemy Koalicję Polską - Myślę, że PSL, SLD, Nowoczesna, partia Zielonych i PO, że to jest te pięć ważnych segmentów, które dobrze współpracowało w kampanii. To jest absolutnie fundament. Od tego musimy zaczynać. Czy na tym skończymy? Trudno mi powiedzieć, ale ja zrobię wszystko, żeby dać wyborcom, Polakom poczucie, że opozycja jest znowu zjednoczona – oświadczył polityk.

W Koalicji Obywatelskiej – jak podkreślił Schetyna – ma się znaleźć miejsce zarówno dla lewicy, jak i konserwatystów. - To był dobry pomysł na 38,5 procent (jakie Koalicja Europejska zdobyła w wyborach do PE) i chcę, żeby to była filozofia działania, która będzie przyświecać tym wszystkim, którzy chcą wygrać z PiS – dodał.

"Niejednokrotnie następowały zwroty akcji"

Szef klubu PO Sławomir Neumann odnosząc się do negocjacji z PSL, powiedział, że "niejednokrotnie było tak, że zwroty akcji w rozmowach koalicyjnych następowały".

- Mówimy jasno i dość czytelnie, że partie muszą swój partykularny interes odrzucić, żeby zbudować wielką wartość, jaką jest Koalicja Obywatelska, która ma iść wygrywać wybory - podkreślił.

Dodał, że PO pokazywała w poprzednich kampaniach w wyborach samorządowych i europejskich , że "potrafi swoje partyjne interesy cofnąć".

Lubnauer: jeśli PSL się zdecyduje powinniśmy być otwarci

Przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer pytana, czy Koalicja Obywatelska pożegnała się już z PSL-em powiedziała: - Jesteśmy otwarci, jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi dobrej woli".



- Jeżeli PSL w pewnym momencie - ale już ma bardzo mało czasu, to jest ten moment, w którym już trzeba tworzyć listy - się zdecyduje, to oczywiście powinniśmy być na nich otwarci - dodała.

- Ale muszą też wiedzieć, że podpisują się pod konkretnym programem, który zaproponowała Koalicja Obywatelska, programem, który jest ofertą dla Polaków nowej Polski, dobrze zorganizowanej, która może być najlepszym miejscem do życia w przyszłości - mówiła.

CZYTAJ WIĘCEJ O SZÓSTCE SCHETYNY

