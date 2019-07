"Nie jestem od słuchania PSL, tylko od budowania koalicji, która wygra z PiS"

Foto: tvn24 Video: tvn24

Nie jestem od słuchania PSL-u, tylko od budowania koalicji,...

11.07 | Grzegorz Schetyna pytany w "Kropce nad i", co jest takiego fascynującego w SLD odpowiedział: - To samo co w Polskim Stronnictwie Ludowym. - To jest poparcie 5, 6, 8 procent. To są ludzie, którzy chcą razem z nami walczyć - tak jak Polskie Stronnictwo Ludowe czy partia Zielonych, czy Nowoczesna, czy Inicjatywa Polska - o demokrację, o praworządność, o wolności europejskie, prawa mniejszości, o prawa obywatelskie, o podstawowe rzeczy - wskazał. Na uwagę, że mniejszości seksualne są przeszkodą dla PSL, Schetyna powiedział: - Nie uważam, że to jest coś takiego, co skłóci Koalicję Obywatelską, czy Europejską.

