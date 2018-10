25 kandydatów na prezydenta. Ostatnie takie wybory w Gruzji

Przygotowania do wyborów prezydenckich w Gruzji

27.10 | 25 kandydatów wystartuje w niedzielę w wyborach prezydenckich w Gruzji. Zgodnie z nowelą konstytucji będą to ostanie bezpośrednie wybory głowy państwa w tym kraju. Do głosowania uprawnionych jest ok. 3,5 mln osób.

