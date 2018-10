Sąd: Gollob nie może startować w wyborach na radnego Grudziądza. Miał być "jedynką"





Tomasz Gollob nie może startować w wyborach na radnego Grudziądza, bo zdaniem sądu nie spełnia jednego z podstawowych wymogów – nie mieszka tam na stałe. Skargę złożyła jedna z mieszkanek.

Gollob chciał jako radny Grudziądza dbać o sprawy związane ze sportem i osobami niepełnosprawnymi. W październikowych wyborach samorządowych miał wystartować jako "jedynka" lokalnego komitetu wiceprezydenta miasta Marka Sikory "Łączy nas Grudziądz".

Mistrz świata z 2010 roku, który od 23 kwietnia 2017 jest sparaliżowany po wypadku na torze motocrossowym koło Chełmna, nie będzie mógł jednak wystartować w wyborach. Jedna z mieszkanek miasta wysłała skargę do sądu, w której zwróciła uwagę, że Gollob nie mieszka w Grudziądzu. To jeden z wymogów prawnych startu na radnego.

Sąd przyznał jej rację, choć prawnicy byłego sportowca podnosili, że prowadzi on w mieście działalność i płaci tam składki ZUS. Przedstawili także dowód zameldowania w domu znajomego.

Sędzia zauważył jednak, że Gollob mieszka w swoim domu w Osielsku pod Bydgoszczą i nakazał wykreślenie go z listy kandydatów.

Pomysłodawcą startu byłego sportowca w wyborach był Sikora, który wcześniej był inspiratorem leczenia żużlowca w Chinach. - Pan Tomasz jest już w okresie wychodzenia z wszelkich zabiegów. Myśl o nowych zajęciach go buduje. Przestaje myśleć tylko o rehabilitacji, a zaczyna tworzyć to, co możemy wspólnie robić - powiedział niedawno PAP.

- Mieć takiego lidera listy to coś wspaniałego, szczególnie w mieście, które od wielu lat stoi żużlem - dodał Sikora.

47-letni Gollob, jeden z najbardziej utytułowanych zawodników w historii żużla, 23 kwietnia 2017 roku miał wystartować w motocrossowych mistrzostwach strefy północnej w Chełmnie. Podczas treningu przed zawodami uległ jednak poważnemu wypadkowi. Był wówczas zawodnikiem grudziądzkiego GKM.

Sportowiec doznał złamania siódmego kręgu piersiowego i przemieszczenia między szóstym a siódmym kręgiem oraz uszkodzenia rdzenia kręgowego. Miał również stłuczone oba płuca. Przeszedł długą operację i był przez lekarzy utrzymywany w stanie śpiączki farmakologicznej.

Gollob ma głęboki niedowład nóg. Korzysta z wózka inwalidzkiego, z którego samodzielnie przemieszcza się na łóżko. Na początku 2018 próbował alternatywnych sposobów leczenia w Chinach, które nie przyniosły jednak przełomu, a nawet czasowo pogorszyły jego stan zdrowia.

