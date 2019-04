Grodzka: Polacy są mądrzejsi niż język używany wobec nich przez polityków

Video: tvn24

Grodzka: Polacy są mądrzejsi niż język używany wobec nich...

28.04 | - Odwoływanie się do wyglądu w ważnej dyskusji politycznej jest bardzo niskim poziomem - powiedziała w "Faktach po Faktach" Agnieszka Ścigaj z Kukiz'15, odnosząc się do wypowiedzi Beaty Mazurek o blondynkach. - Chciałabym, żeby ludzie, w szczególności politycy w Sejmie, dochowywali standardów - stwierdziła Anna Grodzka, kandydatka Lewicy Razem do Parlamentu Europejskiego.

»