"Jak śmiecie?". Greta Thunberg o "kradzieży marzeń i dzieciństwa"

Szwedzka aktywistka klimatyczna Greta Thunberg i 15 innych dzieci złożyło w Organizacji Narodów Zjednoczonych skargę na pięć dużych gospodarek światowych za, ich zdaniem, łamanie praw człowieka przez niepodejmowanie stosownych działań, by zatrzymać pogłębiający się kryzys klimatyczny.

Skarga Grety Thunberg została wniesiona niedługo po jej wystąpieniu podczas szczytu klimatycznego Organizacji Narodów Zjednoczonych.

"Robimy to, by obudzić polityków". To ona jest twarzą Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Walka młodych o... czytaj dalej » - To wszystko jest złe. Nie powinno mnie tu być. Powinnam być w szkole po drugiej stronie oceanu. A jednak przychodzicie do nas, młodych ludzi, po nadzieję. Jak śmiecie? Ukradliście moje marzenia, moje dzieciństwo swoimi pustymi słowami, a jednak jestem jedną z tych, która miała szczęście – powiedziała w poniedziałek aktywistka.

- Ludzie cierpią. Ludzie umierają. Nasze ekosystemy są coraz bardziej zrujnowane. Jesteśmy na początku masowego wymierania, a wszystko, o czym możecie mówić, to pieniądze i bajki o wiecznym wzroście gospodarczym. Jak śmiecie? – dodała.

Skarga na pięć państw

W petycji podpisanej przez Gretę Thunberg i 15 innych dzieci wymieniono pięć krajów – Niemcy, Francję, Brazylię, Argentynę i Turcję. Aktywiści zarzucają tym państwom, że nie dotrzymały warunków Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w listopadzie 1989 roku.

Źródło: PAP Poziom oceanów podnosi się coraz szybciej

- Chcemy wysłać sygnał, że mamy tego dość – powiedziała Szwedka przed gmachem ONZ w Nowym Jorku. W swojej skardze dzieci z dwunastu krajów wyjaśniły, dlaczego uważają, że ich prawa zostały złamane. Według nich kraje nie zrobiły wszystkiego, co w ich mocy, by "powstrzymać śmiertelne i przewidywalne konsekwencje" obecnego kryzysu klimatycznego.

Zwrócono również między innymi uwagę na to, że każdy z wymienionych krajów nie jest w stanie dotrzymać ustaleń Porozumienia klimatycznego z Paryża z 2015 roku. Grupa podkreśliła, że nie liczy na finansowe odszkodowanie, a na natychmiastowe dostosowanie swoich celów klimatycznych i zaangażowanie się w pracę w tej sprawie z innymi krajami.

Szczyt klimatyczny w Nowym Jorku odbywa się w przeddzień rozpoczęcia debaty generalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych. Wezmą w nim udział przywódcy około 60 krajów.

Źródło: PAP Emisja dwutlenku węgla na świecie

Oglądaj Wideo: Marcin Piotr Wrona/Fakty w Południe Jest twarzą Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Kim jest Greta Thunberg?