Aktywiści zablokowali transport węgla do portu w Gdańsku





Żaglowiec Rainbow Warrior, który należy do Greenpeace, wpłynął do portu w Gdańsku i zrzucił kotwicę przy terminalu węglowym, uniemożliwiając rozładunek surowca z płynącego do Polski z Mozambiku statku - poinformowała Greenpeace Polska w przesłanym oświadczeniu. - W ubiegłym roku sprowadziliśmy 20 milionów ton węgla, który kosztował osiem miliardów złotych - przypomniał Marek Józefiak z Greenpeace.

Jak poinformowano w oświadczeniu, "pokojowy protest ma zwrócić uwagę polskiego rządu na pilną potrzebę działań na rzecz ochrony klimatu i konieczność odejścia od węgla do 2030 r.".

Nurkowie sprzątali dno Bałtyku w Międzyzdrojach Wykładzina,... czytaj dalej » - Dzisiaj wieczorem aktywistki i aktywiści z Greenpeace zatrzymali transport importowanego węgla z Mozambiku, który zmierzał do portu w Gdańsku. Tą akcją aktywiści chcą pokazać absurdalną sytuację, w jakiej jesteśmy, do czego doprowadza obecna polityka energetyczna Polski. Nie tylko nasz rząd nie chroni klimatu, ale też uzależnia nas od importu węgla. Już co czwarta tona węgla spalana w Polsce, pochodzi z importu - powiedział w rozmowie z TVN24 Marek Józefiak, koordynator kampanii Klimat i Energia w Greenpeace Polska.

- Część aktywistów namalowała na burcie statku wielki napis "węgiel stop" - relacjonował.

Aktywista wyjaśnił, że węgiel importowany jest nie tylko z Rosji, ale również ze Stanów Zjednoczonych, z Mozambiku, Australii czy Kolumbii.

- Naukowcy mówią wyraźnie: jeśli chcemy zatrzymać katastrofę ekologiczną, cała Unia Europejska - w tym Polska - powinna odejść od węgla do 2030 roku. Nasz rząd musi w końcu postawić na odnawialne źródła energii i przestać wysyłać pieniądze za granicę. W ubiegłym roku sprowadziliśmy 20 milionów ton węgla, który kosztował osiem miliardów złotych. Te pieniądze wysłaliśmy za granicę zamiast zainwestować je w kraju, chociażby w wiatraki, w biogazownie czy elektrownie słoneczne - wskazał Józefiak.

Ekolog podkreślił, że Polska ma "ogromny potencjał rozwoju naturalnych źródeł energii, który - niestety - nasz rząd marnuje".

