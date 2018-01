Odwoławczy sąd administracyjny w Atenach przychylił się w poniedziałek do wniosku rządu Grecji o tymczasowe zawieszenie azylu przyznanego tureckiemu żołnierzowi, który wraz z siedmioma innymi uciekł z Turcji po próbie puczu w 2016 roku.

Decyzję o przyznaniu wojskowemu azylu podjęła 29 grudnia niezależna rada azylowa. Rząd Grecji argumentował, że sprawa ta, grożąca eskalacją napięcia w relacjach z Turcją, jest zbyt ważna z politycznego punktu widzenia, by decydowało o niej gremium administracyjne.

Azyl zawieszony

Sąd apelacyjny orzekł, że zawiesza decyzję rady o przyznaniu tureckiemu żołnierzowi azylu do czasu formalnego rozpatrzenia jej przez sąd. Rozprawę zaplanowano na 15 lutego. Sąd apelacyjny wezwał też władze do powstrzymania się od wszelkich działań, które mogłyby skutkować opuszczeniem Grecji przez tego żołnierza.



W poniedziałek wojskowy, zwolniony z aresztu prewencyjnego 30 grudnia, został ponownie zatrzymany.

Turcja domaga się od Grecji ekstradycji zbiegłych żołnierzy, których uważa za zdrajców. Reuters odnotowuje, że rząd w Atenach dał jasno do zrozumienia, iż nie chce tych żołnierzy w Grecji. Przedstawiciele greckich władz mówią, że osoby podejrzane o jakikolwiek udział w udaremnionej próbie puczu w Turcji są w Grecji niepożądane. W zeszłym roku greckie sądy odrzuciły wnioski tych ośmiu wojskowych o azyl.

Spór o ekstradycję "zdrajców"

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zarzucił greckiemu premierowi Aleksisowi Ciprasowi niedotrzymanie obietnicy odesłania żołnierzy z powrotem w ciągu kilku dni od ich ucieczki do Grecji. Strona grecka kwestionuje takie podejście, podkreślając, że decyzje w tej sprawie należą do sądów.



Greckie sądy orzekały, że ekstradycja tych ośmiu żołnierzy jest niedopuszczalna. Ministerstwo sprawiedliwości Grecji poinformowało w zeszłym tygodniu, że analizowana jest możliwość sądzenia tych wojskowych w Grecji.



Dotychczas nie postawiono im w Grecji żadnych zarzutów. Żołnierze - trzech majorów, trzech kapitanów i dwóch starszych sierżantów - uciekli do Grecji śmigłowcem 16 lipca 2016 roku, gdy załamała się próba puczu w Turcji. Zapewniają, że nie byli w nią zamieszani i twierdzą, że obawiają się o swoje życie w razie wydania ich Turcji.