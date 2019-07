Premier, syn premiera. Obiecał ciężką pracę

Kyriakos Micotakis, lider liberalno-konserwatywnej Nowej Demokracji, która zwyciężyła w niedzielnych, przedterminowych wyborach parlamentarnych w Grecji, obiecał w swym przemówieniu, że jego rząd będzie ciężko pracować, by poprawić sytuację gospodarczą Greków.

Według wstępnych wyników Nową Demokrację poparło 39,77 proc. głosujących, co oznacza, że partia ta zdobędzie 158 miejsc w 300-osobowym parlamencie, a Micotakis najprawdopodobniej zostanie premierem. Rządząca od 2015 roku w Grecji Koalicja Radykalnej Lewicy (Syriza) uplasowała się na drugim miejscu z wynikiem 31,55 proc. - partia Aleksisa Ciprasa uzyska około 86 mandatów.

Wstępne wyniki: konserwatyści zwyciężają w Grecji Liberalno-konserw... czytaj dalej » W greckim parlamencie znajdą się też Ruch na Rzecz Zmiany (Kinal), który założyli w 2018 r. głównie byli członkowie jednej z tradycyjnie największych partii Grecji Pasok (22 mandaty), Komunistyczna Partia Grecji (15), skrajnie prawicowe Greckie Rozwiązanie (10) oraz Realistyczny Europejski Front Nieposłuszeństwa wchodzący w skład paneuropejskiego ruchu na rzecz demokratyzacji Unii Europejskiej - DiEM25 (9). Na czele frontu stoi kontrowersyjny minister finansów w rządzie Syrizy, Janis Warufakis, inicjator powołania do życia DiEM25.

3-procentowego progu wyborczego po raz pierwszy od 2012 roku najprawdopodobniej nie przekroczy neonazistowski Złoty Świt, który zdobył 2,96 proc. głosów.

"Nie poproszę o żaden okres przejściowy"

51-letni Micotakis obiecał w swym zwycięskim przemówieniu, że jego rząd będzie ciężko pracować, by poprawić sytuację gospodarczą Greków. Zapewnił w nim też, że dotrzyma słowa i obniży podatki.

- Wiadomość przekazana nam przez naród jest bardzo klarowna. Ludzie chcą rozwoju, więcej miejsc pracy i bezpieczeństwa - powiedział Micotakis. - Dołożę wszelkich wysiłków, by reprezentować wszystkich Greków. Jest nas za mało, żebyśmy byli podzieleni. (...) Nie poproszę o żaden okres przejściowy, ponieważ nie mamy na to czasu - oświadczył.

Przywódca Nowej Demokracji zwrócił się także do greckiej diaspory. - Nie będę was prosić już teraz o powrót, ale raczej o to, byście zwrócili swe oczy i serca w kierunku Grecji. Będziemy pracować ciężko, by zmienić kraj, który zmuszeni byliście opuścić - powiedział. Według oficjalnych statystyk, Grecję od początku kryzysu opuściło ponad pół miliona osób.

W planach Micotakisa jest przyciągnięcie do Grecji w ciągu następnych pięciu do 10 lat zagranicznych inwestycji w wysokości 100 mld euro, podwojenie stopy wzrostu do 4 proc. i uzyskanie wiarygodności kredytowej na poziomie inwestycyjnym w ciągu następnych 18 miesięcy.

51-letni absolwent Uniwersytetu Harvarda i b. finansista obiecał także Grekom obniżenie podatków i stworzenie nowych miejsc pracy.

Źródło: PAP/EPA Kyriakos Micotakis z rodziną

Rodzina z tradycją polityczną

Micotakis jest członkiem jednej z dwóch ważnych rodzin związanych z Nową Demokracją. Jego ojciec Konstantinos Micotakis był premierem Grecji na początku lat 90. Jego siostra Dora Bakojanni to była szefowa dyplomacji i była burmistrz Aten. Jej syn Kostas Bakojannis obejmie urząd burmistrza Aten we wrześniu. Jak pisze "Rzeczpospolita", żona nowego premiera Mareva Grabowski-Micotakis, choć urodziła się w Atenach, ma polskie korzenie. Jej dziadek, Mateusz Grabowski, był londyńskim farmaceutą i kolekcjonerem sztuki.