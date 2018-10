"Festiwal uniwersalnych pytań". Grand Prix w Warszawie dla filmu z Albanii

Albański film "Delegacja" w reżyserii Bujara Alimaniego, opowiadający historię z czasów reżimu komunistycznego, zdobył Grand Prix 34. Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Nagrodę za najlepszą reżyserię odebrała Rumunka Anca Damian za film "Moon Hotel Kabul". Specjalne Wyróżnienie Jury przypadło aktorce Martinie Apostolovej za rolę w bułgarskim obrazie "Irina".

Jury konkursu międzynarodowego pod wodzą Piersa Handlinga, z udziałem polskiej reżyserki Joanny Kos-Krauze, przyznało również wyróżnienie meksykańskiemu filmowi "Osiem na dziesięć" w reżyserii Sergio Umansky'ego Brenera. W tym najważniejszym konkursie Warszawskiego Festiwalu Filmowego Polskę reprezentował nagrodzony w Gdyni najnowszy obraz Marka Koterskiego "7 uczuć".

Kino polityczne

Warszawski Festiwal Filmowy od początku miał ambicje odkrywania nowych talentów i jego kolejne edycje zwykle bywały trampoliną dla nieznanych, a dziś wybitnych i uznanych twórców.

Tak było choćby w przypadku filmów wielkiego austriackiego mistrza Michaela Hanekego (zdobywcy dwóch Złotych Palm i Oscara) czy rumuńskiego filmowca Cristiana Mungiu.

Tego, czy dla albańskiego zdobywcy Grand Prix Bujara Alimaniego to również będzie początek wielkiej kariery, dopiero się dowiemy. Nie jest to twórca, o którym świat dotąd nie słyszał - 2017 r. jego obraz "KROM" reprezentował Albanię w oscarowym wyścigu, w kategorii film nieanglojęzyczny. Nie został jednak dostrzeżony przez Akademię.

Reżyser studiował malarstwo i reżyserię teatralną na Akademii Sztuk Pięknych w Tiranie. Jego filmy wyróżniają się dbałością kompozycyjną i zdjęciami, które okazują się równie ważne jak fabuła.

Zwycięski film "Delegacja" to trzeci tytuł w karierze 49-letniego Alimaniego. Warto podkreślić, że oprócz międzynarodowego jury, które uhonorowało go najważniejszym wyróżnieniem festiwalu - Grand Prix, doceniło go także na WFF jury ekumeniczne, przyznając swoją nagrodę.

Alimani od początku kręci kino polityczne, ale skupia się na tym, jak polityka odbija się we wzajemnych relacjach bliskich sobie ludzi. "Delegacja" rozgrywa się w 1990 r., gdy reżim komunistyczny w Albanii próbuje jeszcze utrzymać władzę. Do Tirany przybywa europejska delegacja, która ma monitorować wdrażanie przez rząd reform, co stanowi warunek przyjęcia Albanii do OBWE. Potajemnie, z odległego więzienia, do stolicy zostaje przywieziony więzień polityczny Leo, który siedzi za kratami już od 15 lat. Teraz stał się dla władzy niezwykle cenny.

Europejskiej delegacji przewodniczy szkolny kolega Leo, który ma ocenić "postępy w zakresie ochrony praw człowieka w Albanii". Leo mógłby go przekonać, że wszystko jest w porządku, ale nic nie idzie zgodnie z planem władz...

Kino ważnych pytań

Zdobywczynię nagrody za najlepszą reżyserię polska publiczność pamięta z głośnej polsko-rumuńskiej animacji "Czarodziejska góra" i również animowanej, dokumentalnej opowieści "Droga na drugą stronę", wyróżnionej przed laty w międzynarodowym konkursie WFF. Oparty na prawdziwej, głośnej historii film opowiadał o niesłusznie skazanym za kradzież Rumunie, który - osadzony w polskim więzieniu - w proteście decyduje się na głodówkę, a prowadzone skandalicznie śledztwo doprowadza do jego śmierci. Obraz zdobył mnóstwo nagród, m.in. w Locarno i na wielu festiwalach w Polsce. Widzowie mogli go też oglądać w kinach po sukcesie na WFF.

Najnowsza produkcja Anki Damian (reżyserki, ale również producentki i pisarki) opowiada o charyzmatycznym, choć cynicznym dziennikarzu śledczym. Niezwykle pewny siebie, błyskotliwie demonizuje losy bohaterów, o których pisze. W jego reportażach prawda miesza się z fikcją. Wkrótce doświadczy na własnej skórze tego, jakie mogą być efekty takich zabiegów. Pewnego dnia spotyka tłumaczkę Ioanę, z którą spędza noc w hotelu w Kabulu. Wkrótce dowiaduje się, że dziewczyna nie żyje. To zdarzenie zmienia stopniowo jego życie w koszmar.

Anca Damian, mająca na koncie wiele świetnych filmów krótkometrażowych i dokumentalnych, przyzwyczaiła widzów do tego, że stawia pytania o kwestie winy i kary. Interesuje ją również, jak ludzie winni wyrządzonego innym zła, tłumaczą sami przed sobą własne postępki.

Ważne pytania - tym razem o społeczny kontekst przekraczania przyjętych norm - stawia też zwycięzca konkursu "Wolny duch", dokumentalny film Francuza Dennisa Parrota "Out". To film niezwykły, bo zmontowany z zamieszczonych w mediach społecznościowych nagrań, na których młodzi homoseksualiści, transseksualiści i biseksualiści dokonują coming-outu. "Wychodząc od osobistych uczuć wyrażanych przez nastolatki z całego świata, mój film prezentuje społeczny kontekst tego ważnego zjawiska, o którym wciąż mówi się za mało" - mówi reżyser.

Zwycięski tytuł konkursu 1-2 , debiutancka "Jej praca" Greka Nikosa Labota, obraca się natomiast wokół tematyki społeczno-ekonomicznej. Reżyser sytuuje akcję w okresie wielkiego kryzysu, jakiego doświadczyła Grecja. Pokazuje, jak zmienia się życie bohaterki, gdy na skutek serii zwolnień i recesji traci pracę i poczucie własnej wartości.

Niezwykle różne zwycięskie obrazy tegorocznej edycji WFF łączy jedno: nie ma wśród nich tytułów błahych. Bo też chyba najważniejszym wyróżnikiem warszawskiego festiwalu, od początku istnienia, jest stawianie ważnych, uniwersalnych pytań.

Festiwal zamknie w niedzielę wieczorem włosko-szwajcarsko-polsko-albański obraz "I odpuść nam nasze długi" w reżyserii Antonio Morabito, z udziałem Jerzego Stuhra.

LAUREACI 34. WFF

Konkurs MiędzynarodOwy: Warsaw Grand Prix

"Delegacja", reż. Bujara Alimani, Albania

Najlepszy Reżyser: Anca Damian - "Moon Hotel Kabul" (Rumunia/Francja)

Specjalna Nagroda Jury: aktorka Martina Apostolova w filmie "Irina" (Bułgaria)

Wyróżnienie: "Osiem na dziesięć", reż. Sergio Umansky Brener (Meksyk)

KONKURS 1-2

Zwycięzca: "Jej praca", reż. Nikos Labôt (Grecja/Francja/Serbia)

Wyróżnienie: "Koleżanka", reż. Dae-gun Jung (Korea Płd.) / "Czysta kraina", reż. Zhenyu Sun (Chiny)

Konkurs: Wolny Duch:

"Out", reż. Denis Parrot (Francja)

Wyróżnienie: "Heavy Trip", reż. Juuso Laatio, Jukka Vidgren (Finlandia)

Konkurs Dokumentalny

Najlepszy Pełnometrażowy Dokument: "Tacy po prostu jesteśmy", reż. Johan Karrento (Estonia/Finlandia)

Wyróżnienie: "Znikające góry" reż. Yuxi Cui (Chiny)

Konkurs Filmów Krótkometrażowych

Grand Prix: "Sztangista", reż. Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk

Najlepszy Krótkometrażowy Film Aktorski : "Moja cienka gałąź", reż. Dinara Droukarova, Rosja / Francja

Najlepsza Krótkometrażowa Animacja : "Grand Bassin", reż./dir. Héloïse Courtois, Victori Jalabert, Chloé Plat, Adele Raigneau, Francja

Najlepszy Krótkometrażowy Dokument: "Ostatnia z rodziny rybaków", reż. Karolin Axelsson, Szwecja

