Konkret24 nominowany do nagrody Grand Press Digital 2019





»

Konkret24 jest wśród czterech serwisów nominowanych do tegorocznej nagrody Grand Press Digital. To wyróżnienie przyznawane mediom, które wykazują się innowacyjnym podejściem do wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej. Od października 2018 roku Konkret24 opublikował prawie 600 artykułów, ujawniając przekłamania i manipulacje w sieci oraz w wypowiedziach osób publicznych.

Adam Pieczyński laureatem Nagrody Specjalnej Radia ZET "Dziennikarz Dekady" Adam Pieczyński,... czytaj dalej »

Wśród nominowanych do tegorocznej nagrody Grand Press Digital, oprócz serwisu Konkret24, są: anglojęzyczny serwis informacyjny o Polsce Notes From Poland, platforma analiz ekonomicznych SpotData "Pulsu Biznesu" oraz podcast "Śledztwo Pisma".

Konkret24

Konkret24 wystartował w październiku 2018 roku w ramach portalu tvn24.pl. Zajmuje się ujawnianiem przekłamań i manipulacji w sieci oraz w wypowiedziach osób publicznych. Do zadań serwisu należy odkłamywanie fake newsów, fact-checking, analiza informacji z sieci oraz sprawdzanie danych. Zespołem Konkret24 kieruje Beata Biel. Przez rok funkcjonowania autorzy opublikowali prawie 600 artykułów.

Serwis jako pierwszy opisał między innymi sprawozdania finansowe Polskiej Fundacji Narodowej, a także nieusprawiedliwione spóźnienia, jakie w pisaniu uzasadnień do wyroków sądowych miał przewodniczący nowej KRS sędzia Leszek Mazur. Konkret24 ujawnił również, że to Maciej Nawacki był autorem skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie list poparcia do nowej KRS.

Jak pisze na swojej stronie internetowej "Press", uzasadniając nominację, Konkret 24 udowadnia, że "weryfikacja pojawiających się w sieci informacji to świetna szkoła krytycznego myślenia".

CZYTAJ NAJNOWSZE PUBLIKACJE KONKRET24>>>





Notes From Poland

Notes From Poland to zespół akademików i dziennikarzy z Krakowa, który w tym roku uruchomił serwis internetowy tworzony wyłącznie po angielsku.

Wcześniej, od kilku lat, Notes From Poland znany był z krótkich notek o Polsce publikowanych na Twitterze i Facebooku. Jak pisze "Press", nominacja przypadła jego twórcom "za pomysł oraz jakość wykonania, która sprawia, że Notes From Poland stały się podstawowym anglojęzycznym agregatorem informacji o Polsce".

SpotData "Pulsu Biznesu"

SpotData to platforma ekspertów stworzona przez "Puls Biznesu". Przygotowuje i prezentuje analizy gospodarcze. Dzięki niej subskrybenci "Pulsu Biznesu" otrzymują dostęp do raportów i codziennego newslettera prezentującego najważniejsze wskaźniki i trendy w gospodarce.

Dziennikarze TVN i TVN24 wśród nominowanych do MediaTorów Osiem nazwisk,... czytaj dalej »

Zespołem kieruje Ignacy Morawski.

Jak pisze Press, nominacja przypadła "za świetnie skonstruowaną platformę gromadzącą dane, raporty makroekonomiczne, monitoring branż, mapę ryzyk".

"Śledztwo Pisma"

Podcast magazynu "Pismo" - "Śledztwo Pisma" - określa się jako "pierwszy polski reporterski serial podcastowy".

"To historia małżeństwa znęcającego się nad przybranymi dziećmi, które mimo skazującego wyroku nie trafiło do więzienia. Publikowane co piątek odcinki odsłaniają koszmar przemocy domowej, ale także nieudolność polskiego wymiaru sprawiedliwości" - pisze "Press".

Nagroda Grand Press Digital

Nominowanych w tegorocznej, siódmej edycji nagrody organizator - redakcja dwumiesięcznika "Press" - wybrał po zasięgnięciu opinii 31 specjalistów z mediów cyfrowych, przedstawicieli wydawców, nadawców, firm badawczych, start-upów i agencji interaktywnych.

Laureat nagrody zostanie ogłoszony 10 grudnia w czasie gali finałowej Grand Press 2019, która odbędzie się w Muzeum Polin. Zwycięzca otrzyma czek na 10 tysięcy złotych.