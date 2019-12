Grand Press 2019. Konkret24, Bertold Kittel i Lech Dawidowicz z nagrodami

Konkret24, działający w ramach portalu tvn24.pl, zdobył we wtorek nagrodę Grand Press Digital. To wyróżnienie przyznawane jest mediom, które wykazują się innowacyjnym podejściem do wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej. Nagrodę w kategorii Dziennikarstwo Śledcze otrzymał dziennikarz "Superwizjera" TVN Bertold Kittel. W kategorii Dziennikarstwo Specjalistyczne nagrodę otrzymał Lech Dawidowicz z "Czarno na białym" TVN24 za materiał "Pegasus".