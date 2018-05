"Ważny krok". Gowin w Izraelu, rozmawiał o ustawie o IPN

Foto: PAP/Leszek Szymański Video: tvn24

"Odświeżyliśmy niesłuszne stereotypy na temat Polaków"

09.03 | To co, zrobił pan Jaki z większością w Sejmie i Senacie to jest po prostu krzywda dla Polski. To jest wielka strata i coś, co będziemy odrabiać latami - podkreślił były prezydent Aleksander Kwaśniewski, komentując spór wokół nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Gość "Fakty po Faktach" w TVN24 oceniając relacje polsko-amerykańskie powiedział nasz kraj znalazł się w "gronie sojuszników, do których są pretensje".

