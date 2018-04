"Stosunek do niepełnosprawnych to miara dojrzałości społeczeństwa i my jej nie zdajemy"

"Stosunek do niepełnosprawnych to miara dojrzałości społeczeństwa i my jej nie...

Video: TVN24 BiS

22.04 | - Nie chodzi tylko o pieniądze, chodzi również o to żeby żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły maksymalnie uczestniczyć w życiu społecznym, chodzi również o to żeby ich opiekunowie mieli czas dla siebie - powiedziała w programie "Babilon" w TVN24 BiS o proteście rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych profesor Monika Płatek, prawniczka. Zdaniem Grażyny Staniszewskiej, opozycjonistki w czasach PRL, "dla opiekunów muszą być jakieś pieniądze, tym bardziej jeżeli namawiamy kobiety do rodzenia niepełnosprawnych dzieci". Jak podkreślała tymczasem Justyna Sobolewska, krytyczka literacka, "stosunek do niepełnosprawnych to miara dojrzałości społeczeństwa i my jej w ogóle nie zdajemy".

