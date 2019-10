10-latka zasłabła na placu zabaw. Była pijana

Foto: TVN 24 Poznań Video: Lubuska Policja

Pijana para na rowerach. Alkomat pokazał prawie maksimum

28.03. | On jechał po zmroku, ledwo utrzymując równowagę. Zatrzymała go policja. Okazało się, że pojechał po alkohol. Podczas interwencji z przeciwka nadjechała ona. Z 4 promilami i obawami, że coś się stało jej partnerowi. Teraz para odpowie za to przed sądem.

