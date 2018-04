Karetka się zepsuła, ale w dobrym miejscu. Załoga "przypadkiem" uratowała życie mężczyźnie

W obecnym sezonie NBA relacje Marcina Gortata z rozgrywającym i największą gwiazdą Washington Wizards - Johnem Wallem nie należały do najłatwiejszych. Konflikt udało się zażegnać i mimo że panowie nadal sprzeczają się podczas meczów, ich współpraca na parkiecie wygląda dobrze. - On jest jak łyżka, która mnie karmi. Robię się coraz grubszy - chwali kolegę Gortat na antenie "The Sports Daily". zobacz więcej »