Śmieciarka bez kierowcy staranowała cztery samochody

To był istny niespełna czterogodzinny rollercoaster na korcie, na szczęście zakończony happy endem. Kamil Majchrzak, który dostał się do głównej drabinki US Open jako tzw. szczęśliwy przegrany, po raz pierwszy w karierze awansował do drugiej rundy w Wielkim Szlemie. Stało się to dzięki wygranej z chilijskim tenisistą Nicolasem Jarry'm 6:7(2), 7:6(5), 7:6(6), 1:6, 6:4.